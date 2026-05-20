Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.
„Izraelský vzdušný útok na město Dajr Kanún v okrese Súr si podle předběžných údajů vyžádal deset obětí, včetně tří žen a tří dětí, a tři zraněné, včetně jednoho dítěte,“ tvrdí libanonské ministerstvo. Útok označilo za „masakr“.
Při jiných úderech na jihu země zahynulo v úterý dalších devět lidí včetně jedné ženy a dalších 29 osob bylo zraněno, napsala AFP. Podle libanonské oficiální agentury NNA jeden z útoků značně poničil čtvrť ve městě Nabatíja, kde se nachází obchody, stará mešita a tradiční obydlí. Snímky AFP zachycují hustý sloup dýmu stoupající ze zasažené oblasti.
Izraelská armáda předtím vyzvala obyvatele dvanácti libanonských obcí k evakuaci, z toho jedenácti na jihu země a jedné ve východní oblasti Bikáa. Následně toto varování zopakovala, podotkla AFP. Armáda také oznámila, že zachytila dron, který překročil hranici z Libanonu do Izraele. Izrael dlouhodobě uvádí, že útočí pouze na cíle Hizballáhu, který uzavřené příměří neuznává.
Íránem podporované teroristické hnutí prohlásilo, že provedlo několik útoků proti izraelským silám v jižním Libanonu a také proti bateriím systému Železná kopule na severu Izraele. Přihlásilo se rovněž k několika útokům proti izraelským silám v pohraničních oblastech.
Příměří navzdory
Zástupci Izraele a Libanonu se minulý týden ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásil. Hnutí nadále pravidelně v jižním Libanonu útočí na vojáky izraelské armády, která tam okupuje část území. Podle armády tam již padlo 21 izraelských vojáků, včetně jednoho v úterních bojích.
Některé dronové útoky Hizballáhu míří také na sever Izraele. Podle židovského státu hnutí útoky či jejich přípravou neustále porušuje příměří. Porušováním klidu zbraní jsou naopak podle Hizballáhu i libanonské vlády každodenní izraelské útoky v různých částech Libanonu.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých tamních vesnic.