Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh


Zdroj: ČTK

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.

„Izraelský vzdušný útok na město Dajr Kanún v okrese Súr si podle předběžných údajů vyžádal deset obětí, včetně tří žen a tří dětí, a tři zraněné, včetně jednoho dítěte,“ tvrdí libanonské ministerstvo. Útok označilo za „masakr“.

Při jiných úderech na jihu země zahynulo v úterý dalších devět lidí včetně jedné ženy a dalších 29 osob bylo zraněno, napsala AFP. Podle libanonské oficiální agentury NNA jeden z útoků značně poničil čtvrť ve městě Nabatíja, kde se nachází obchody, stará mešita a tradiční obydlí. Snímky AFP zachycují hustý sloup dýmu stoupající ze zasažené oblasti.

Poškozené vozidlo na místě izraelského leteckého úderu jižně od Bejrútu (9. května 2026)

Izraelská armáda předtím vyzvala obyvatele dvanácti libanonských obcí k evakuaci, z toho jedenácti na jihu země a jedné ve východní oblasti Bikáa. Následně toto varování zopakovala, podotkla AFP. Armáda také oznámila, že zachytila dron, který překročil hranici z Libanonu do Izraele. Izrael dlouhodobě uvádí, že útočí pouze na cíle Hizballáhu, který uzavřené příměří neuznává.

Íránem podporované teroristické hnutí prohlásilo, že provedlo několik útoků proti izraelským silám v jižním Libanonu a také proti bateriím systému Železná kopule na severu Izraele. Přihlásilo se rovněž k několika útokům proti izraelským silám v pohraničních oblastech.

Ilustrační foto – izraelští vojáci

Příměří navzdory

Zástupci Izraele a Libanonu se minulý týden ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří. Hizballáh se jednání neúčastnil a k příměří se oficiálně nikdy nepřihlásil. Hnutí nadále pravidelně v jižním Libanonu útočí na vojáky izraelské armády, která tam okupuje část území. Podle armády tam již padlo 21 izraelských vojáků, včetně jednoho v úterních bojích.

Některé dronové útoky Hizballáhu míří také na sever Izraele. Podle židovského státu hnutí útoky či jejich přípravou neustále porušuje příměří. Porušováním klidu zbraní jsou naopak podle Hizballáhu i libanonské vlády každodenní izraelské útoky v různých částech Libanonu.

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých tamních vesnic.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

USA zabavily v Indickém oceánu tanker spojovaný s Íránem, píše WSJ

Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
Trump nevylučuje nový útok na Írán. Podle Vance přinesly rozhovory pokrok

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, řekl podle Reuters v úterý americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Viceprezident JD Vance mezitím na brífinku v Bílém domě uvedl, že rozhovory s Íránem přinesly značný pokrok, obnovení bojů ale také nevyloučil.
Britská policie vyšetřuje dvě podezření ze zneužívání dětí spojená s Epsteinem

Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.
Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

Nejméně tři lidi zabila a dalších 23 zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. O aktuálním počtu obětí odpoledne informoval šéf regionu Vjačeslav Čaus. Mezi oběťmi je i patnáctiletý chlapec, který navzdory snaze lékařů podlehl zraněním. Útok v Prylukách způsobil rozsáhlé škody, poškozeny byly podniky, nákupní středisko, obchody, lékárny, školy, soukromé domy i auta, dodal Čaus. O úderech informovaly i úřady v dalších ukrajinských oblastech. Útoky na svém území hlásí i Rusko.
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunská stíhačka F-16 startující z Litvy v úterý sestřelila nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Lotyšsko v úterý vyhlásilo kvůli dronu letecký poplach. Jedná se o nejnovější případy z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
Rutte vyzval k rovnoměrné pomoci Ukrajině. Narazil na odpor, proti je i Česko

Generální tajemník NATO Mark Rutte požádal spojence, aby na pomoc Ukrajině vyčlenili 0,25 procenta HDP. Snaží se tak zmírnit rostoucí napětí uvnitř Aliance ohledně nerovnoměrné pomoci Kyjevu, napsal server Politico. V pomoci zaostávají například některé státy z jihu Evropy. Návrh, který by znamenal uvolnění desítek miliard dolarů dodatečné pomoci, však narazil na odpor u části významných členů NATO. Proti se podle zdrojů ČTK vyslovila i Česká republika.
