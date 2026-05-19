Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunský vojenský letoun NATO v úterý sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
„Hned po incidentu jsem hovořil s ukrajinským ministrem obrany, abych vyjasnil, že Estonsko nepovolilo využívání svého vzdušného prostoru,“ sdělil Pevkur.
Ministr dodal, že se s největší pravděpodobností jednalo o zbloudilý ukrajinský dron, který mířil na ruské cíle. Zdůraznil, že Estonsko nebylo terčem daného zařízení.
Od března se několik ukrajinských vojenských dronů dostalo do vzdušného prostoru členských zemí NATO – Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska –, které všechny sousedí s Ruskem. NATO na žádost o komentář okamžitě nereagovalo.
Lotyšská vláda minulý týden kvůli svému přístupu k těmto narušením vzdušného prostoru podala demisi.