Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.

Portugalský údaj kontrastuje s evropským průměrem 9,7 měsíce věznění. Data zároveň ukazují, že průměrná doba vazby u osob, které jsou následně odsouzeny, činí 57 dní, tedy více než dvojnásobek evropského průměru 21 dní.

Podle zprávy si k 31. lednu 2025 v Portugalsku odpykávalo trest odnětí svobody kratší než jeden rok 367 vězňů. Z celkových 9645 odsouzených, kteří již vykonávali trest, si 3741 odpykávalo trest v délce pěti až deseti let, 2003 v délce tří až pěti let a 1373 v délce jednoho roku až tří let. V nejdelší uvedené kategorii jsou více než dva tisíce odsouzených.

Ke stejnému datu si 1423 vězňů odpykávalo trest odnětí svobody v délce deseti až dvaceti let a dalších 1423 trest delší než dvacet let.

Zpráva také uvádí, že průměrné náklady na jednoho vězně v roce 2024 činily 61,23 eura (přibližně patnáct set korun) denně, zatímco evropský průměr se pohyboval kolem 150 eur za den (zhruba 3650 korun). Odhadované výdaje státu na vězeňskou populaci v roce 2024 přesáhly 280,5 milionu eur (6,82 miliardy korun).

Vězeňský experiment boří mýty o odsouzených
Ilustrační foto

Údaje k 31. lednu 2025 ukazují, že v portugalském vězeňském systému bylo k tomuto datu 12 360 vězňů, tedy 115 vězňů na sto tisíc obyvatel. Portugalsko tak obrátilo klesající trend zaznamenaný mezi lety 2015 a 2021 a v roce 2025 evidovalo meziroční nárůst počtu vězňů o 0,3 procenta.

Z 12 360 osob v portugalských věznicích dosud nebylo odsouzeno 2715 vězňů. Z nich 2142 ještě nestanulo před soudem a 573 čekalo na rozhodnutí o odvolání. Z celkového počtu vězněných bylo 9645 osob, tedy 78 procent, pravomocně odsouzeno.

Podle zprávy Rady Evropy bylo v roce 2024 v zařízeních pro mladistvé stále umístěno celkem dvě stě zadržených osob a ve správním zajištění se nacházelo 165 žadatelů o azyl. Údaje jsou však již zastaralé. Generální ředitelství pro reintegraci a vězeňské služby Orlando Carvalho totiž letos v únoru agentuře Lusa sdělil, že ve 49 věznicích v zemi bylo v té době 13 302 vězňů. Oproti lednu 2025 tak jejich počet vzrostl o 850.

Vězeňská služba a policie cvičily spolupráci při vzpouře vězňů
Ilustrační foto

Šéf vězeňského systému označil tato čísla za znepokojivá vzhledem k rostoucímu počtu vězňů a přeplněnosti věznic. Varoval, že navýšení kapacity o 630 míst, které již oznámilo portugalské ministerstvo spravedlnosti, se může ukázat jako nedostatečné.

Zpráva uvádí, že k 31. lednu 2025 činila kapacita vězeňského systému 24 537 míst a obsazenost dosahovala 96,3 vězně na každých sto dostupných míst, tedy téměř maximální kapacity. V roce 2024 portugalské věznice evidovaly 4795 nově přijatých vězňů, z nichž 2769 ještě nebylo odsouzeno.

Pokud jde o odchody z vězeňského systému, téměř všechny z celkových 4702 případů připadaly na propuštění, kterých bylo 4628. Ve věznicích zároveň zemřelo 65 lidí a devět vězňů uprchlo, ve všech případech z uzavřených zařízení. V roce 2024 uteklo pět vězňů z přísně střežené věznice Vale de Judeus, později byli všichni dopadeni.

Zpráva rovněž uvádí, že k 31. lednu 2025 pracovalo v portugalském vězeňském systému 6504 zaměstnanců, z toho 3872 vězeňských dozorců. Na jednoho dozorce tak připadalo 3,2 vězně.

Kubánští vězni vyrábí doutníky v podmínkách „moderního otroctví,“ tvrdí zpráva
Ilustrační fotografie (výroba kubánského doutníku)

Nejstarší vězeňská populace v Evropě

Portugalsko má spolu s Itálií nejstarší vězeňskou populaci v Evropě. Podle zprávy Rady Evropy činí průměrný věk vězňů 42 let, zatímco evropský průměr je 37,5 roku.

Ve výroční zprávě analyzující vězeňskou populaci za rok 2024, která však zahrnuje i některé údaje za první měsíc roku 2025, Rada Evropy uvádí, že k 31. lednu 2025 bylo v portugalských věznicích 524 osob ve věku 65 let a více. Tvořily 4,2 procenta všech vězňů, tedy více než evropský průměr 3,6 procenta v této věkové skupině.

Převážná většina z 12 340 dospělých vězňů byla ve věku 26 až 49 let, konkrétně 8448 osob. Dalších 2584 vězňů bylo ve věku 50 až 64 let. Ve vězeňském systému se nacházelo také 779 vězňů ve věku 18 až 25 let a 20 nezletilých.

Nejdéle vězněný Čech zůstává za mřížemi, znalci doplní posudek
Zdeněk Navrátil (dříve Vocásek) před soudem v Šumperku, snímek z října 2007

Více než devadesát procent vězňů tvořili muži. K uvedenému datu však bylo v portugalských věznicích také 904 žen, což představuje 7,3 procenta celkové vězeňské populace, tedy více než evropský průměr 5,8 procenta. Zpráva rovněž uvádí, že v portugalských věznicích v roce 2024 žilo se svými matkami 18 dětí mladších pěti let.

Mezi osobami odsouzenými k trestu odnětí svobody v Portugalsku jsou nejčastějšími trestnými činy obchodování s drogami, krádeže a loupeže. Za vraždu si však odpykávalo trest také 877 odsouzených, za znásilnění 196 a za jiné sexuální trestné činy 226.

Z celkových 12 360 vězňů bylo 10 209 portugalských občanů a 2151 cizinců, z nichž 255 tvořili občané členských států Evropské unie. Trest si odpykávalo 1299 cizinců, zatímco 852 bylo pouze ve vazbě.

Z 65 úmrtí v portugalském vězeňském systému v roce 2024 připadalo devět na sebevraždy, z toho čtyři spáchaly ženy. Osm z těchto devíti osob ještě nebylo pravomocně odsouzeno. Podle zprávy bylo zaznamenáno dalších 56 úmrtí, mimo jiné v důsledku nemoci.

Článek od RTP, poprvé byl publikovaný 19. května 2026 v 10:25 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

11:00AktualizovánoPrávě teď
ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Právě teď
WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

12:48Aktualizovánopřed 16 mminutami
Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

před 24 mminutami
Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

před 40 mminutami
Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

13:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

Podpůrný fond obnovuje administraci žádostí o podporu firmám z Agrofertu

před 1 hhodinou
Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič

Mezinárodní trestní soud (ICC) požádal o zatčení izraelského ministra financí Becalela Smotriče, uvedl v úterý na tiskové konferenci podle agentury Reuters a webu The Times of Israel (ToI) sám krajně pravicový člen izraelské vlády. Smotrič krok ICC označil za vyhlášení války, které jej nezviklá v přístupu k Palestincům. Ministr během bojů v Pásmu Gazy požadoval co nejtvrdší postup izraelské armády a dlouhodobě volá po anexi palestinských území.
Právě teď

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
12:48Aktualizovánopřed 16 mminutami

Deficit 80 miliard dolarů a bankovní krize. Ukrajinská rozvědka zveřejnila interní ruské údaje

Ukrajinská zahraniční rozvědka získala nové interní ruské dokumenty hodnotící dopady války na ekonomiku země. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se je ruské úřady snaží utajit před mezinárodním společenstvím i vlastními obyvateli.
před 17 mminutami

Kalifornští hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem nedaleko Los Angeles

Pouhých 60 kilometrů od Los Angeles vypukl rozsáhlý požár místních porostů, který se kvůli extrémnímu suchu a silnému větru šíří krajinou alarmující rychlostí. Úřady nařídily evakuaci tisíců obyvatel a do pohotovosti povolaly více než dvě stovky hasičů. Ti se za pomoci letadel a helikoptér snaží dostat plameny pod kontrolu a zabránit jejich dalšímu šíření pomocí speciálních zpomalovacích látek.
před 24 mminutami

Si řekl Trumpovi, že by Putin mohl invaze na Ukrajinu litovat, píší FT

Ruský vládce Vladimir Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times (FT) to minulý týden řekl čínský prezident Si Ťin-pching svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy asijské země. Trump čínskému prezidentovi pak prý navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
před 40 mminutami

Letoun NATO sestřelil dron nad Estonskem

Rumunský vojenský letoun NATO v úterý sestřelil nad Estonskem dron zřejmě ukrajinského původu, sdělil estonský ministr obrany Hanno Pevkur zpravodajskému webu Delfi. Škody podle Pevkura nevznikly, po troskách dronu estonské úřady pátrají. Jedná se o nejnovější případ z řady narušení vzdušného prostoru v této zemi sousedící s Ruskem, uvedla agentura Reuters.
13:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Portugalsko má nejdelší průměrný trest odnětí svobody v Evropě

Podle údajů Rady Evropy, které byly v úterý zveřejněny ve zprávě analyzující stav vězeňské populace v roce 2024, je průměrná délka trestu odnětí svobody v Portugalsku 31,4 měsíce, což je nejdelší doba mezi evropskými zeměmi.
před 1 hhodinou

Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.
před 1 hhodinou
Načítání...