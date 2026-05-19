Důležité
Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích Zobrazit

Izrael nemůže žít v La La Landu, říká tamní bezpečnostní analytik


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Je naivní představa, že mezinárodní společenství se postará o mír. Že díky vzájemné závislosti barbaři – jak říkali staří Římané – přestanou být barbary,“ řekl ČT24 izraelský bezpečnostní analytik Dan Schueftan. „Izrael si nemůže dovolit žít v takovém La La Landu,“ dodal bývalý poradce izraelských premiérů, který má pověst provokatéra a enfant terrible mezi akademiky. Zároveň je čtyřicet let výrazným hlasem kritickým k pravici, levici, izraelské vládě i arabským a evropským státům. Otázky kladl Jakub Szántó.

Masové demonstrace v západní Evropě a Severní Americe, radikální protesty na tamních univerzitách nebo diplomatické uznání palestinské samostatnosti Británií, Francií a dalšími jasně ukazují, že Izrael politicky citelně oslabil. Zvlášť kvůli způsobu vedení války v Gaze.

Izrael i palestinští teroristé páchali v Gaze válečné zločiny, uvedl úřad OSN
Následky izraelského útoku v Gaze (16. května 2026)

„Na strategické úrovni se pozice Izraele proměnila dramaticky k lepšímu. Pokud jde ale o západní veřejné mínění, je dramaticky horší. Všichni nepřátelé, nejen Izraele, ale i extremističtí nepřátelé celého Blízkého východu, jsou nyní citelně slabší než před dvěma a půl lety. A to jak v Gaze, Libanonu, Íránu – což je nejdůležitější – tak i v Jemenu. Ti ‚dobří‘, tedy rozumné arabské režimy, Izrael, USA a dokonce i Evropa – i když Evropané to stále nechápou – jsou na tom mnohem lépe. Protože když jsou ti zlí citelně oslabení, posílí se postavení těch dobrých,“ prohlásil Schueftan.

„Špatnou zprávou je, že v západním veřejném mínění je Izrael ve velmi špatném postavení. V důsledku antisemitismu. A také kvůli tomu, že Izrael svými kroky zpochybňuje dobové uvažování, které se v Evropě a USA vyvinulo po druhé světové válce a zejména po rozpadu Sovětského svazu,“ míní.

Podle Schueftana je naivní myslet si, že „barbaři“ přijmou „naše pravidla“. Ukázala to podle něj i ruská invaze na Ukrajinu. „I tak se ale Evropané a mnoho Američanů, zejména v Demokratické straně, nadále drží této představy,“ poznamenal analytik.

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně
Pochod nazvaný Spojme království, 16. května 2026

Hlasitý kritik dění v Izraeli

Bezpečnostní expert, kvůli břitkému jazyku často nazývaný ďáblovým advokátem, nenechává nit suchou ani na izraelské vládě premiéra Benjamina Netanjahua. V říjnových volbách hodlá volit liberální opozici.

„Za prvé jsou tam ultraortodoxní Židé, kteří vedou parazitický způsob života. Nepracují ani neslouží v armádě. Mám za to, že jejich vliv musíme zlomit, odstranit je z vlády a přestat jim dávat miliardy z rozpočtu. Jejich politika je zavrženíhodná, protože vyznávají ideologii parazitismu, i když se maskují náboženskou vírou,“ varuje bezpečnostní analytik.

Izrael navzdory prodlouženému příměří udeřil na jihu Libanonu
Ilustrační foto – izraelští vojáci

„Pak tu máme fašisty ministra Ben Gvira. Jestli jsem rozhořčený, že máme v Izraeli deset procent fašistů? Ano! Podle volebních výsledků jich ale Německo má 25 procent. Aniž by tam zuřila válka nebo něco zásadního hrozilo,“ konstatuje.

Jedním z důvodů je dle Schueftana to, že levice, zvlášť ta radikální, se úplně odcizila lidem politického středu. „Levice má jít opačným směrem, místo toho se jim dál vzdaluje. V důsledku tu máme fašisty a radikální progresivisty, kteří jsou dva póly, co se navzájem živí. Co jeden druhého mobilizuje,“ dodává.

„Co se týče dění na Západním břehu, já už desítky let, více než půl století, prosazuji stažení z celé Gazy a většiny Západního břehu. Ne proto, že by si to Palestinci zasloužili. Na základě svého chování si to nezaslouží. Ani ne proto, že by to přineslo mír, protože nepřinese. Ale proto, že nechci, abychom se morálně kontaminovali ovládáním lidí, které není ovládat proč,“ řekl na závěr rozhovoru Schueftan.

Načítání...

Výběr redakce

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

před 2 mminutami
Charkov hlásí po nočním ruském útoku mrtvé i zraněné

Charkov hlásí po nočním ruském útoku mrtvé i zraněné

08:27Aktualizovánopřed 40 mminutami
Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

před 1 hhodinou
Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

před 2 hhodinami
Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí kvůli lesnímu požáru

Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí kvůli lesnímu požáru

05:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

05:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

00:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Charkov hlásí po nočním ruském útoku mrtvé i zraněné

Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska. Ukrajinské drony zasáhly také blíže neupřesněný průmyslový objekt v Jaroslavli, rozsáhlý nálet se obešel bez obětí a raněných, uvedl gubernátor Michail Jevrajev. Již dříve se terčem ukrajinských dronů stala rafinerie ve městě ležícím asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic.
08:27Aktualizovánopřed 40 mminutami

Izrael nemůže žít v La La Landu, říká tamní bezpečnostní analytik

„Je naivní představa, že mezinárodní společenství se postará o mír. Že díky vzájemné závislosti barbaři – jak říkali staří Římané – přestanou být barbary,“ řekl ČT24 izraelský bezpečnostní analytik Dan Schueftan. „Izrael si nemůže dovolit žít v takovém La La Landu,“ dodal bývalý poradce izraelských premiérů, který má pověst provokatéra a enfant terrible mezi akademiky. Zároveň je čtyřicet let výrazným hlasem kritickým k pravici, levici, izraelské vládě i arabským a evropským státům. Otázky kladl Jakub Szántó.
před 42 mminutami

Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění

Dva lidé zemřeli a další čtyři včetně dvou dětí utrpěli vážná zranění při noční střelbě poblíž jihošpanělského města Almería. Pravděpodobný útočník, který z místa činu uprchl, se později sám přihlásil na policii, informovala agentura Europa Press. Zřejmě je příbuzným obětí střelby, dodal web 20minutos.es.
před 1 hhodinou

Stíhaný polský exministr dostal vízum do USA po zásahu diplomata, píše Reuters

Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters. Varšava požaduje od USA a Maďarska vysvětlení, jak někdejší politik, který byl tváří kontroverzních justičních reforem prosazených vládou národně konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) z let 2015 až 2023, mohl do USA vycestovat, když mu polské úřady zrušily platnost pasu.
před 2 hhodinami

Úřady v jižní Kalifornii nařídily evakuaci tisícům lidí kvůli lesnímu požáru

Úřady v jižní Kalifornii kvůli požáru porostu nařídily evakuaci tisícům lidí, informuje agentura AP, podle níž oheň ohrožuje domy v oblasti Simi Valley.
05:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoPolská ekonomika dál roste, pomáhají i firmy z ciziny

Polsko pokračuje v rychlém hospodářském růstu. Podle Mezinárodního měnového fondu tamní ekonomika loni vzrostla o tři a půl procenta. V Evropské unii je to čtvrtý největší posun. Pomáhají tomu i zahraniční firmy, které stále častěji volí Varšavu jako sídlo svých evropských centrál. Přestože se zemi ekonomicky daří, mezi samotnými Poláky pracovní síly ubývá. K dalšímu rozvoji proto bude podle ekonomů potřeba udržet dobré podmínky i pro přistěhovalce.
před 2 hhodinami

Tři muži zahynuli při střelbě v mešitě v San Diegu. Oba útočníci jsou po smrti

Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.
00:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

Spojené arabské emiráty (SAE) v posledních letech spolupracovaly s Izraelem spíše diskrétně, aby nevyvolaly pobouření v arabském světě. Blízkovýchodní krize teď vedla k prohloubení vojenských vztahů, které dává židovský stát okázale najevo. Izrael poskytl zemi systém Železná kopule (Iron Dome) a další moderní zbraně klíčové pro obranu před íránskými útoky. Pakt Abú Dhabí s Jeruzalémem se nelíbí Teheránu ani státům Perského zálivu v čele se Saúdskou Arábií. Podle expertů Emiráty jednají pragmaticky.
před 4 hhodinami
Načítání...