Izrael nemůže žít v La La Landu, říká tamní bezpečnostní analytik

„Je naivní představa, že mezinárodní společenství se postará o mír. Že díky vzájemné závislosti barbaři – jak říkali staří Římané – přestanou být barbary,“ řekl ČT24 izraelský bezpečnostní analytik Dan Schueftan. „Izrael si nemůže dovolit žít v takovém La La Landu,“ dodal bývalý poradce izraelských premiérů, který má pověst provokatéra a enfant terrible mezi akademiky. Zároveň je čtyřicet let výrazným hlasem kritickým k pravici, levici, izraelské vládě i arabským a evropským státům. Otázky kladl Jakub Szántó.
Masové demonstrace v západní Evropě a Severní Americe, radikální protesty na tamních univerzitách nebo diplomatické uznání palestinské samostatnosti Británií, Francií a dalšími jasně ukazují, že Izrael politicky citelně oslabil. Zvlášť kvůli způsobu vedení války v Gaze.
„Na strategické úrovni se pozice Izraele proměnila dramaticky k lepšímu. Pokud jde ale o západní veřejné mínění, je dramaticky horší. Všichni nepřátelé, nejen Izraele, ale i extremističtí nepřátelé celého Blízkého východu, jsou nyní citelně slabší než před dvěma a půl lety. A to jak v Gaze, Libanonu, Íránu – což je nejdůležitější – tak i v Jemenu. Ti ‚dobří‘, tedy rozumné arabské režimy, Izrael, USA a dokonce i Evropa – i když Evropané to stále nechápou – jsou na tom mnohem lépe. Protože když jsou ti zlí citelně oslabení, posílí se postavení těch dobrých,“ prohlásil Schueftan.
„Špatnou zprávou je, že v západním veřejném mínění je Izrael ve velmi špatném postavení. V důsledku antisemitismu. A také kvůli tomu, že Izrael svými kroky zpochybňuje dobové uvažování, které se v Evropě a USA vyvinulo po druhé světové válce a zejména po rozpadu Sovětského svazu,“ míní.
Podle Schueftana je naivní myslet si, že „barbaři“ přijmou „naše pravidla“. Ukázala to podle něj i ruská invaze na Ukrajinu. „I tak se ale Evropané a mnoho Američanů, zejména v Demokratické straně, nadále drží této představy,“ poznamenal analytik.
Hlasitý kritik dění v Izraeli
Bezpečnostní expert, kvůli břitkému jazyku často nazývaný ďáblovým advokátem, nenechává nit suchou ani na izraelské vládě premiéra Benjamina Netanjahua. V říjnových volbách hodlá volit liberální opozici.
„Za prvé jsou tam ultraortodoxní Židé, kteří vedou parazitický způsob života. Nepracují ani neslouží v armádě. Mám za to, že jejich vliv musíme zlomit, odstranit je z vlády a přestat jim dávat miliardy z rozpočtu. Jejich politika je zavrženíhodná, protože vyznávají ideologii parazitismu, i když se maskují náboženskou vírou,“ varuje bezpečnostní analytik.
„Pak tu máme fašisty ministra Ben Gvira. Jestli jsem rozhořčený, že máme v Izraeli deset procent fašistů? Ano! Podle volebních výsledků jich ale Německo má 25 procent. Aniž by tam zuřila válka nebo něco zásadního hrozilo,“ konstatuje.
Jedním z důvodů je dle Schueftana to, že levice, zvlášť ta radikální, se úplně odcizila lidem politického středu. „Levice má jít opačným směrem, místo toho se jim dál vzdaluje. V důsledku tu máme fašisty a radikální progresivisty, kteří jsou dva póly, co se navzájem živí. Co jeden druhého mobilizuje,“ dodává.
„Co se týče dění na Západním břehu, já už desítky let, více než půl století, prosazuji stažení z celé Gazy a většiny Západního břehu. Ne proto, že by si to Palestinci zasloužili. Na základě svého chování si to nezaslouží. Ani ne proto, že by to přineslo mír, protože nepřinese. Ale proto, že nechci, abychom se morálně kontaminovali ovládáním lidí, které není ovládat proč,“ řekl na závěr rozhovoru Schueftan.
