Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

Do Česka v úterý přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) a následně i s prezidentem Petrem Pavlem.
Návštěvu izraelského protějšku oznámil Macinka minulý týden. Z jeho programu vedle bilaterálního jednání avizoval i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Součástí delegace budou desítky izraelských firem.
Sa'ar byl v Česku už letos v lednu, Macinka následně v polovině dubna navštívil Izrael. Podle českého ministerstva zahraničí středeční setkání naváže na dubnovou cestu, kdy se Sa'ar s Macinkou shodli na vytvoření společné komise. Jejím cílem je posilovat vzájemný obchod a spolupráci včetně zdravotnictví nebo kyberbezpečnosti.
Oba ministři budou diskutovat i o současných krizích na Blízkém východě a jejich dopadu na Evropskou unii.