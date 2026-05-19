Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Do Česka v úterý přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) a následně i s prezidentem Petrem Pavlem.

Návštěvu izraelského protějšku oznámil Macinka minulý týden. Z jeho programu vedle bilaterálního jednání avizoval i účast na česko-izraelském podnikatelském fóru. Součástí delegace budou desítky izraelských firem.

Sa'ar byl v Česku už letos v lednu, Macinka následně v polovině dubna navštívil Izrael. Podle českého ministerstva zahraničí středeční setkání naváže na dubnovou cestu, kdy se Sa'ar s Macinkou shodli na vytvoření společné komise. Jejím cílem je posilovat vzájemný obchod a spolupráci včetně zdravotnictví nebo kyberbezpečnosti.

Oba ministři budou diskutovat i o současných krizích na Blízkém východě a jejich dopadu na Evropskou unii.

Izrael i palestinští teroristé páchali v Gaze válečné zločiny, uvedl úřad OSN
Následky izraelského útoku v Gaze (16. května 2026)

Výběr redakce

Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

Emiráty tiše prohloubily vojenské vazby na Izrael

před 1 hhodinou
Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI

Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

před 10 hhodinami
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoHlaváč a Zůna se můžou dostat do sporu, ministr je slabý, míní Černochová

Generálporučík Miroslav Hlaváč, který má nahradit dosluhujícího náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, je nejlepší a nejlogičtější volbou, soudí exministryně obrany Jana Černochová (ODS). Za jeho výhodu považuje, že se věnoval personálu. Pro Hlaváče na vládě nehlasoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), Černochová si tak myslí, že se mohou v budoucnu dostat do konfliktu. Zůnu však vnímá jako slabého ministra. „Je otázka času, kdy bude vystřídán,“ sdělila v Interview ČT24, které moderoval Jiří Václavek. Hovořila také o vlastním sporu s Řehkou nebo o výdajích na obranu.
před 3 mminutami

Klíšťata ve městech jsou infikovanější než v lesích, upozorňují vědci

Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Za tři roky nasbírali více než dvanáct tisíc klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent z nich, čtvrtina pak boreliózou.
před 33 mminutami

Do Prahy dorazí izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar

Do Česka v úterý přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Hlavní program čeká ministra ve středu, kdy bude v Praze jednat nejprve s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) a následně i s prezidentem Petrem Pavlem.
před 1 hhodinou

Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční, nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
před 10 hhodinami

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli místo 700 tisíc dostat 800 tisíc korun. Zvýšení má platit od 1. ledna, týkat se bude nově narozených dětí. Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a v souvislosti nynějším nízkým počtem narozených asi 3,6 miliardy ročně.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Cenu Olgy Havlové získala asistentka znevýhodněných Marie Svobodová

Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve Sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Informovala o tom mluvčí výboru Tereza Kopelentová.
před 12 hhodinami

ČT připomínkovala zákon o médiích, vadí mimo jiné nízký rozpočet

Česká televize (ČT) předložila své připomínky k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Plánovaný rozpočet považuje za neadekvátní. Zákon také podle ní nezajišťuje kontinuitu ČT, neobsahuje dostatečně specifické vymezení veřejné služby nebo v něm chybí konkrétní úprava regionálních televizních studií. Televize o kroku a výhradách informovala v pondělní tiskové zprávě.
před 12 hhodinami

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč, první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání. Zůna pro něj nehlasoval, ostatní ministři ano. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl vystřídat Řehku ve funkci v létě.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...