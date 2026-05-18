Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Novým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč, první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání. Zůna pro něj nehlasoval, ostatní ministři ano. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl vystřídat Řehku ve funkci v létě.
„Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba,“ komentoval krok Babiš. Nyní podle něj záleží, zda se s návrhem ztotožní prezident.
„Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ popsal premiér. Zůna pro ČT uvedl, že hlasoval proti, jelikož si „dokázal na zmíněném místě představit vhodnějšího kandidáta“. Rozhodnutí vlády však respektuje.
Zápornému stanovisku ministra Zůny se podivil bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Ministr obrany se dopustil pravděpodobně nějaké velké chyby,“ kritizoval Zůnovo hlasování generál ve výslužbě. „Není to dobrý začátek,“ dodal. „Já si myslím, že tam nějaký politický tlak musel být,“ prohlásil Šedivý. Osobně nominaci Hlaváče do funkce podporuje. „Já myslím, že je to nejlepší volba,“ řekl ČT.
Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy byli kromě Hlaváče mezi kandidáty velitel Velitelství pro operace Václav Vlček nebo velitel vzdušných sil Petr Čepelka. Dalším byl podle serveru brigádní generál a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.