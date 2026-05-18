Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024, vyplývá z nejnovější zprávy Evropské komise o stavu Schengenu. Podle ní se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. Míra návratů dosáhla hodnoty 28 procent, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let.

„Klíčovým milníkem v ochraně vnějších hranic bylo plné spuštění systému vstupu/výstupu (EES) v dubnu 2026, které přispělo k silnějšímu a digitalizovanějšímu schengenskému prostoru,“ stojí v prohlášení EK. „Už během prvních šesti měsíců provozu zaznamenaly členské státy více než 66 milionů vstupů a výstupů a 32 tisícům osobám, které neměly právo vstoupit do EU, byl vstup odepřen,“ dodává dokument.

EES nahradil ruční razítkování pasů na hranicích Evropské unie. Členské státy systém postupně zaváděly od loňského 12. října po dobu šesti měsíců. Systém při každém překročení vnější hranice EU a bez ohledu na účel návštěvy registruje údaje o občanech třetích zemí. Zachycuje biometrické údaje, jako jsou otisky prstů, zobrazení obličeje a cestovní informace. Cizinci jsou rovněž požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ohledně účelu a podmínek cesty. Systém podle Komise poskytuje spolehlivá data o překračování hranic, systematicky odhaluje osoby, které překračují povolenou dobu pobytu, i případy podvodů s doklady a identitou.

Komise ve zprávě rovněž zdůraznila, že státy EU musejí nadále budovat účinný systém navracení těch, kteří nemají právo pobývat v Unii. „Státy schengenského prostoru by měly dál posilovat operační kapacity a nástroje podporující návraty, a zároveň využívat podporu agentury Frontex. Účinné provádění nového návratového řízení – klíčového prvku Paktu o migraci a azylu – dál posílí návratový systém EU,“ stojí v prohlášení.

Návraty má zefektivnit migrační pakt

V Evropské unii vstoupí letos 12. června v platnost dlouho vyjednávaný migrační a azylový pakt, který má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Evropská komise rovněž zareagovala na přání řady členských zemí, včetně Česka, a schválený pakt doplnila o normu, která má zefektivnit návraty do zemí původu v případech lidí, kteří v Unii nemají právo na azyl.

Takzvané návratové nařízení v březnu podpořili europoslanci a nyní se o něm vyjednává v takzvaných trialozích s Radou EU, která zastupuje členské státy, a Evropskou komisí. Podle zdrojů agentury ČTK by se poslední kolo vyjednávání mohlo konat tento týden ve středu ve Štrasburku.

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Aktuálně z rubriky Svět

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
15:49Aktualizovánopřed 8 mminutami

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.
před 1 hhodinou

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících, informují tiskové agentury. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit šest týdnů. Loď čeká důkladná dezinfekce.
před 2 hhodinami

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
před 2 hhodinami

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zraněné hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž obchodní loď s čínskou posádkou v Černém moři. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které podle nich zabil ukrajinský dron.
08:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Musíte odejít! A odejdete,“ vzkázal Magyar prezidentovi, jenž odejít odmítá

Maďarský prezident Tamás Sulyok nevidí ústavní nebo právní důvody pro to, aby rezignoval. Řekl to v rozhovoru pro server index.hu. Agentura MTI připomíná, že nový maďarský premiér Péter Magyar vyzval Sulyoka a další veřejné činitele, aby odešli do konce května, jinak je odvolá. Označuje je za loutky bývalého dlouholetého předsedy vlády Viktora Orbána.
před 3 hhodinami

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Bývalému šéfovi ukrajinské prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (asi 66 milionů korun) na kauci a byl propuštěn z vazební věznice. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. S odvoláním na vyjádření nejvyššího protikorupčního soudu to oznámila ukrajinská média. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
09:59Aktualizovánopřed 4 hhodinami
