Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.

Zatímco lidští baristé stále vaří kávu a obsluhují zákazníky, agentka AI, kterou řídí technologie Gemini od Googlu, dohlíží na téměř všechny ostatní aspekty podnikání, od najímání zaměstnanců po správu zásob.

Zatím není jasné, jak dlouho tento experiment vydrží, protože se zdá, že má AI problém dosáhnout zisku v konkurenčním stockholmském kavárenském prostředí.

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat
Ilustrační foto

Kavárna od svého otevření v polovině dubna dosáhla tržeb dosahujících v přepočtu více než 5700 dolarů (asi 118 tisíc korun), ale z původního rozpočtu přesahujícího 21 tisíc dolarů zbývá méně než pět tisíc. Velká část peněz byla utracena na jednorázové náklady na zprovoznění, a tak provozovatel doufá, že se bilance nakonec vyrovná a kavárna začne vydělávat.

Mnoho návštěvníků kavárny považuje za zábavné navštívit podnik, který je řízen umělou inteligencí. Zákazníci si mohou v kavárně vzít telefon a klást Moně otázky. „Je hezké vidět, co se stane, když posunete hranice,“ řekla zákaznice Kajsa Norinová. „A káva byla dobrá,“ dodala.

Otevřená Pandořina skříňka

Odborníci nicméně poukazují na řadu etických otázek, od role technologie v budoucnosti lidstva až po vedení pracovních pohovorů a hodnocení výkonu zaměstnanců.

Emrah Karakaya, docent průmyslové ekonomie na Královském technologickém institutu (KTH) ve Stockholmu, přirovnal tento experiment k „otevření Pandořiny skříňky“ a dodal, že svěřit řízení podniku umělé inteligenci může způsobit mnoho problémů. Co se podle něj stane, když se zákazník otráví jídlem? Kdo za to ponese odpovědnost?

Nová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach
Bundeswehr, ilustrační snímek

„Pokud nemáte k dispozici potřebnou organizační infrastrukturu a pokud tyto chyby přehlédnete, může to způsobit škodu lidem, společnosti, životnímu prostředí i podnikání,“ upozornil Karakaya. „Otázkou je, zda nám na těchto negativních dopadech záleží,“ poznamenal.

Společnost Andon Labs, založená v roce 2023, je startup zabývající se bezpečností a výzkumem umělé inteligence. Podle vlastního vyjádření se zaměřuje na zátěžové testování agentů umělé inteligence v reálném světě tím, že jim dává „skutečné nástroje a skutečné peníze“.

Svět padá do AI pasti, tvrdí ekonomové
Ilustrační foto

Andon Labs spolupracuje s výrobcem ChatGPT OpenAI, společností Anthropic (model Claude), Google DeepMind a xAI Elona Muska a uvádí, že se připravuje na budoucnost, ve které „budou organizace autonomně řízeny umělou inteligencí“. Švédská kavárna je prezentována jako „řízený experiment“, který má prozkoumat, jak by mohla být AI v budoucnu nasazena.

„AI bude v budoucnu významnou součástí společnosti, a proto chceme tímto experimentem zjistit, jaké etické otázky vyvstanou, když budeme mít AI, která zaměstnává jiné lidi a řídí podnik,“ uvedla Hanna Peterssonová, členka technického týmu Andon Labs.

Když je šéfem robot

Laboratoř už dříve realizovala pilotní projekty, v nichž AI systém Claude od společnosti Anthropic řídil provoz automatů a obchod se suvenýry v San Franciscu. Simulace s automaty odhalila některé znepokojivé rysy: AI agent sliboval zákazníkům vrácení peněz, ale nikdy tak neučinil, a navíc záměrně lhal dodavatelům o cenách konkurence, aby si zajistil výhodnější pozici.

Mona se pustila do práce poté, co dostala několik základních pokynů, uvedla Peterssonová. Tým jí řekl, aby se pokusila provozovat kavárnu se ziskem, byla přátelská a neformální, aby sama řešila provozní detaily, ale v případě potřeby požádala o nové nástroje.

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady
Ilustrační foto

Agentka AI na základě těchto pokynů uzavřela smlouvy na elektřinu a internet a zajistila povolení pro manipulaci s potravinami a venkovní posezení. Poté inzerovala volná pracovní místa na LinkedIn a Indeed a zřídila obchodní účty u velkoobchodníků pro denní objednávky chleba a pečiva. S baristy komunikuje přes slack, ale často jim posílá zprávy mimo pracovní dobu, což je ve Švédsku na pracovišti tabu.

Zmatené objednávky, chaos s chlebem

Objevily se i další problémy, zejména související se zásobami. Mona objednala pro malou kavárnu šest tisíc ubrousků, čtyři lékárničky a tři tisíce párů gumových rukavic – a navíc konzervovaná rajčata, která se v žádném jídle podávaném v kavárně nepoužívají.

A pak je tu chléb. Někdy agentka objedná příliš mnoho, jindy zase nestihne denní termíny pekáren, což nutí baristy vyškrtnout z jídelníčku sendviče.

Peterssonová uvedla, že problémy s objednávkami jsou pravděpodobně způsobené „omezeným kontextovým obsahem“ AI asistentky. „Jakmile se stará vzpomínka na objednávku vytratí z kontextu, úplně zapomene, co si v minulosti objednala,“ dodala Peterssonová.

Barista Kajetan Grzelczak uvedl, že se zatím neobává, že by ho nahradila umělá inteligence. „Všichni zaměstnanci jsou v podstatě v bezpečí,“ řekl. „Ti, kdo by se měli obávat o své pracovní místo, jsou střední vedoucí pracovníci, management,“ dodal.

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

před 20 mminutami
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

před 31 mminutami
Žalobkyně navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu

Žalobkyně navrhla Ferimu za další znásilnění navýšení trestu

10:47Aktualizovánopřed 45 mminutami
Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

08:41Aktualizovánopřed 49 mminutami
Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

09:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

10:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

08:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
před 22 mminutami

Archeologové nově přiblížili příběh lékaře, který zahynul v Pompejích

Stále existuje mnoho příběhů, které čekají na to, až budou vyprávěny, a které se vynořují z obrovského množství nálezů, jež pod vrstvami sopečných vyvrženin zůstaly v Pompejích. A řadu příběhů rozvíjí a zpřesňují opakovaná prostudování. Teď se to podařilo v jednom z nejlépe prozkoumaných míst – slavné Zahradě utečenců. Výpočetní tomografie pomohla vědcům přiblížit příběh lékaře.
před 3 hhodinami

Kamenný vrták, nemocný neandertálec a párátko. Experti popsali první operaci zubu

První známý zubařský zákrok se odehrál asi před šedesáti tisíci lety. Provedl ho neandertálec na jiném neandertálci – podle nové studie britských a ruských vědců „určitě úspěšně“.
před 6 hhodinami

NASA: Části mexického hlavního města se propadají o dva centimetry měsíčně

Některé části mexického hlavního města Mexico City se propadají o více než dva centimetry měsíčně, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) s odkazem na nové měření z vesmíru.
před 19 hhodinami

Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyrannosaurus

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.
včera v 10:00

Před dvaceti lety varoval Al Gore svět před klimatickou krizí

Před dvaceti lety vstoupil do kin dokument, který zásadně proměnil veřejnou debatu o změně klimatu. Snímek An Inconvenient Truth („Nepříjemná pravda“) s bývalým americkým viceprezidentem Alem Gorem v hlavní roli se v roce 2006 stal globálním fenoménem. Pro miliony lidí šlo o první setkání s představou, že klimatická změna není vzdáleným problémem budoucnosti, ale procesem probíhajícím právě teď. O dvě dekády později se ale nabízí otázka: Jak dobře film obstál ve světle aktuálních poznatků?
16. 5. 2026

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
15. 5. 2026
Načítání...