Archeologové nově přiblížili příběh lékaře, který zahynul v Pompejích


před 48 mminutami|Zdroj: Pompeii Parco Archeologico

Stále existuje mnoho příběhů, které čekají na to, až budou vyprávěny, a které se vynořují z obrovského množství nálezů, jež pod vrstvami sopečných vyvrženin zůstaly v Pompejích. A řadu příběhů rozvíjí a zpřesňují opakovaná prostudování. Teď se to podařilo v jednom z nejlépe prozkoumaných míst – slavné Zahradě utečenců. Výpočetní tomografie pomohla vědcům přiblížit příběh lékaře.

Zahradu utečenců neboli Orto di Fuggiaschi archeologové popsali a prozkoumali před čtvrt stoletím, k některým artefaktům se ale vracejí opakovaně. Zahrada sloužila v dobách, kdy Pompeje byly ještě městem živých, jako vinice. Byla poctivě a s láskou opečovávaná, místní vinaři v ní zkoušeli nové pěstební metody. A když začal Vesuv chrlit popel a lávu, stala se hrobem obyvatel města, kteří se tudy pokoušeli prchat před dusivým oblakem žhavého popela, jenž se na město snášel jako hněv antických božstev.

Jejich siluety, stále ležící na zemi, vypovídají o tragédii toho dne lépe než jakákoli slova: těla zachycená v pohybu při útěku, ruce natažené na ochranu těch nejmenších, tváře zafixované v sádře jako fotografie věčného okamžiku.

Nová analýza starého objevu

Klíčový nález, který teď vědci popsali, se odehrál 7. září 2016 při restaurování odlitku číslo 46. Uvnitř se našla malá skříňka z organického materiálu a váček s mincemi. Patřila muži, který ležel vedle ní ve skrčené poloze na pravém boku, v těsném kontaktu s další obětí, ženou. Právě skříňka pomohla určit, co byl muž zač.

Skříňka je drobná, o rozměrech jen 12,5 krát 5,2 krát 2,6 centimetru, a je lemována tenkým bronzovým okrajem přichyceným malými hřebíky. Uvnitř je zřetelně vidět takzvaná coticula – malá destička z čedičové horniny s prohlubní uprostřed, která se používala k roztírání léčivých nebo kosmetických prášků.

Zemřel za úsvitu druhého dne, chránil se hmoždířem. Vědci popsali smrt v Pompejích
Vizualizace oběti erupce Vesuvu vytvořená autory výzkumu pomocí AI

Skeny pomocí dvou moderních metod odhalily uvnitř skříňky šest různých kovových předmětů, které zvenku nebyly viditelné. Dále vědci rozpoznali sofistikované ozubené kolečkové uzavírání víka – systém podobný tomu, jaký se nachází na pouzdrech na mince z Herkulanea – dalšího města, jehož existenci ukončila exploze Vesuvu. Co to mohlo znamenat?

Archeologové interpretují nález s dost velkou jistotou: onen muž musel být bohatý a vlivný, drobné nástroje ve schránce pro něj musely mít velkou cenu a musely mu pomáhat s jeho živobytím. A tomu odpovídá jediný možný scénář – jednalo se o lékaře, chirurga neboli medicuse, který měl v krabičce své nástroje. V coticule lékaři své nástroje přepravovali často, důkazů je jen z této oblasti celá řada.

Kromě váčku se sedmi mincemi byla coticula jediné materiální bohatství, které si s sebou tento člověk při útěku vzal. To dokazuje důležitost těchto předmětů. Že pro něj nakonec neměly tu nejvyšší cenu, ukazuje poloha schránky, která ležela dál od jeho těla. V posledních okamžicích života dal muž přednost tomu, co pro něj bylo nejdůležitější – své ženě, kterou si přivinul k sobě.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

Jermak byl propuštěn. Prý netuší, kdo za něj zaplatil kauci

09:59AktualizovánoPrávě teď
Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

Třináct obviněných v kauze fotbalové korupce se přiznalo, uvedl Radiožurnál

10:27Aktualizovánopřed 6 mminutami
Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění

10:47Aktualizovánopřed 9 mminutami
Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i severokorejskou loď

Ukrajina hlásí mrtvého a desítky zraněných. Rusové zasáhli i severokorejskou loď

08:41Aktualizovánopřed 18 mminutami
Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

Policie chce poslat před soud cizince, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové

08:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

před 3 hhodinami
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

před 3 hhodinami
Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

06:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Archeologové nově přiblížili příběh lékaře, který zahynul v Pompejích

Stále existuje mnoho příběhů, které čekají na to, až budou vyprávěny, a které se vynořují z obrovského množství nálezů, jež pod vrstvami sopečných vyvrženin zůstaly v Pompejích. A řadu příběhů rozvíjí a zpřesňují opakovaná prostudování. Teď se to podařilo v jednom z nejlépe prozkoumaných míst – slavné Zahradě utečenců. Výpočetní tomografie pomohla vědcům přiblížit příběh lékaře.
před 48 mminutami

Kamenný vrták, nemocný neandertálec a párátko. Experti popsali první operaci zubu

První známý zubařský zákrok se odehrál asi před šedesáti tisíci lety. Provedl ho neandertálec na jiném neandertálci – podle nové studie britských a ruských vědců „určitě úspěšně“.
před 3 hhodinami

NASA: Části mexického hlavního města se propadají o dva centimetry měsíčně

Některé části mexického hlavního města Mexico City se propadají o více než dva centimetry měsíčně, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) s odkazem na nové měření z vesmíru.
před 16 hhodinami

Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyrannosaurus

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.
včera v 10:00

Před dvaceti lety varoval Al Gore svět před klimatickou krizí

Před dvaceti lety vstoupil do kin dokument, který zásadně proměnil veřejnou debatu o změně klimatu. Snímek An Inconvenient Truth („Nepříjemná pravda“) s bývalým americkým viceprezidentem Alem Gorem v hlavní roli se v roce 2006 stal globálním fenoménem. Pro miliony lidí šlo o první setkání s představou, že klimatická změna není vzdáleným problémem budoucnosti, ale procesem probíhajícím právě teď. O dvě dekády později se ale nabízí otázka: Jak dobře film obstál ve světle aktuálních poznatků?
16. 5. 2026

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
15. 5. 2026

Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
15. 5. 2026
Načítání...