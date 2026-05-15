Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.

Virus, lockdown, karanténa, nákaza, PCR. To jsou některá ze slov, která se znovu vracejí do zpráv kvůli ohnisku hantaviru na výletní lodi Hondius. Nákaza si dosud vyžádala tři oběti a téměř desítku nakažených. Návrat těchto slov do veřejného prostoru vyvolal alespoň v prvních chvílích nejistoty obavy. Spíše ale kvůli vzpomínce na to, co pandemie koronaviru znamenala pro naše životy, než kvůli skutečnému a oprávněnému ohrožení veřejného zdraví nyní.

To je hlavní závěr odborníků na psychologii a sociologii, kteří vysvětlují, jak společnost ovlivňuje kolektivní pandemická paměť. Pandemie nám ukázala, naučila a donutila nás k novému způsobu života v izolaci a uzavření, k novému způsobu mezilidských vztahů bez kontaktu, polibků, objetí a s rouškami, i k novému způsobu prožívání smrti blízkých, aniž bychom se s nimi mohli rozloučit. Zkrátka změnila způsob, jakým čelíme samotnému životu.

To vše v době mimořádné zranitelnosti vůči globální pandemii, která si podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) zveřejněných tento týden vyžádala více než 22 milionů životů.

WHO v posledních dnech v souvislosti s hantavirem opakovaně zdůrazňuje jasné sdělení: „Nejde o další covid.“ Organizace si uvědomuje, že vzpomínka na pandemii koronaviru je v myslích lidí stále přítomná, nevyhnutelná a vyvolává obavy, které je někdy těžké kontrolovat.

Jak funguje strach tváří v tvář paměti?

„Když prožijeme kolektivní traumatickou zkušenost, jakou byla pandemie spojená s tvrdým lockdownem a izolací, zanechá to emocionální stopu, která ještě po letech ovlivňuje naše vnímání rizika. Je proto naprosto normální, že se v souvislosti s tímto ohniskem objevují strach a nejistota. A to ještě dříve, než známe jeho skutečný rozsah,“ uvedla pro RTVE zdravotní psycholožka Silvia Álavová.

„Strach nám pomáhá přežít a funguje jako mechanismus přežití. Je to přirozená adaptivní reakce člověka, která nám pomáhá předvídat rizika a zvyšovat obezřetnost. Je normální ho cítit, problém ale nastává ve chvíli, kdy s ním neumíme pracovat, kdy se začne šířit na emocionální úrovni a je obtížné rozlišit mezi tím, co má vědecký základ, a tím, co ne,“ dodala.

Psycholožka Cristina Ait-Chaibová, která se specializuje na krizové situace a katastrofy, podotkla, že přestože existují jasné vědecké důkazy odlišující koronavirus od hantaviru, ve chvíli, kdy společnost vnímá potenciální hrozbu pro zdraví a životní pohodu, ať už skutečnou, či nikoli, dochází k takzvanému „únosu amygdaly“. Racionální uvažování pak ustupuje primitivnější části mozku, což může v situacích emočního stresu vést ke ztrátě kontroly.

„Brání to logickému a racionálnímu uvažování o tom, co se děje, a způsobuje, že naše analytičtější a kritičtější stránka nedokáže situaci, které čelíme, správně zpracovat,“ vysvětlila.

Autobus se zdravotníky a členy posádky z lodi MV Hondius s cestujícími, kteří uvázli v ohnisku hantaviru, přijíždí 15. května 2026 do speciálně vybudovaného karanténního zařízení u západoaustralského města Perth
Zdroj: ANTONY DICKSON / AFP

Sociolog Jordi Busquet sdělil, že to, co společnost během pandemie před několika lety prožila, byl „skutečný šok“, který znamenal zásadní zlom v našich životech a vytvořil nový pohled na svět ubírající se „ne vždy k lepšímu“.

„Strach je velmi silná emoce. Ale může mít i pozitivní stránku, protože když se bojíte, připravujete se na nejhorší. V dějinách lidské evoluce nám strach pomáhal přežít a překonávat obtížné situace. Musíme si ale dávat pozor, protože strach také paralyzuje, vyvolává úzkost a má velmi silný prvek šíření a nakažlivosti,“ sdělil Busquet s tím, že „společnost, která žije v neustálém strachu, je velmi snadno manipulovatelná, protože strach je velmi iracionální a nelze ho kontrolovat.“

Dosavadní případy hantaviru zůstávají omezené na loď Hondius, společnost ale se znepokojením sledovala první PCR testy lidí s příznaky, kteří nebyli ani mezi blízkými kontakty nakažených. Negativní výsledky přinesly uklidnění.

Oslovení odborníci se shodují, že pandemická zkušenost změnila význam některých věcí a že i zcela neutrální slova, jako například rouška, dnes nesou nový význam a vyvolávají ve společnosti velmi silné vzpomínky.

Jihoargentinské město Ushuaia, kde pobýval nizozemský pár před nástupem na palubu lodi Hondius

Nezpracovaný smutek

Ángel Terrón během pandemie přišel o blízkého člena rodiny a založil podpůrnou platformu pro pozůstalé a oběti, která dodnes funguje prostřednictvím aktivní whatsappové skupiny. Jako psycholog využil své znalosti k podpoře lidí, kteří pandemii v jejím nejtěžším období prožívali velmi obtížně. Pro RTVE popsal, jak se právě v prvních chvílích po zveřejnění informací o ohnisku hantaviru a kvůli nejistotě ohledně jeho rozsahu tato skupina znovu aktivovala. Zprávy podle něj jasně ukazují, že vzpomínky i strach ve společnosti přetrvávají a znovu se probouzejí.

V této skupině se více mluvilo o pandemii covidu a o tom, jak zasáhla životy lidí, než o samotné realitě hantaviru.

Psycholog Terrón popsal, že existují případy truchlení, které nemohly být řádně prožity. Tento „nezpracovaný smutek“ dodnes způsobuje výrazné psychické následky lidem, kteří nemohli své blízké pohřbít, ani se s nimi rozloučit.

Ilustrační foto

Vedle těchto individuálních traumat odborníci upozorňují také na to, že společnost jako celek nedokázala dobře zpracovat kolektivní smutek spojený s pandemií takového rozsahu.

Terrón v této souvislosti tvrdí, že „jsme se rychle vrátili k běžnému životu a nepracovali jsme s tím na emocionální úrovni, nezvládli jsme zpracovat dopady, které na nás pandemie měla. Chtěli jsme znovu žít natolik, že jsme chtěli co nejrychleji obrátit list. Převládla potřeba uvolnění a vyšli jsme zpět do ulic, aniž bychom si to vnitřně zpracovali. A teď se při sebemenším náznaku, že by se něco podobného mohlo opakovat, začínáme třást strachy.“

„Úzkost a touha vrátit se k normálnímu životu zabránily tomu, aby společnost prošla řádným procesem kolektivního truchlení,“ souhlasí Ait-Chaibová. Podle ní vedl koronavirus k takovému „vyčerpání a přetížení“, že „přispěl k tomu, že jsme vše, co jsme prožili, nedokázali správně zpracovat“, a téma se téměř stalo „tabu“. „To nyní podporuje šíření tohoto strachu, protože nebyl dobře zpracován,“ dodala psycholožka.

Věk a osobnost ovlivňují, čeho se lidé bojí

Traumata a strach navíc neprožívají všichni stejně. Ovlivňuje je věk, osobnost i zkušenosti, které dotyční během pandemie covidu získali.

Jinak reaguje člověk, který upadá do přehnané ostražitosti a rozhodne se bez skutečného důvodu znovu nosit roušku nebo zrušit cestu, a jinak člověk, který se naopak jakémukoli riziku vyhýbá, zlehčuje ho a odmítá se znovu vracet k tomu, co prožil.

Odborníci vysvětlují, že když určité slovo, například hantavirus, spustí naše obavy, každý je prožívá jinak. Člověk, který během pandemie onemocněl, se znovu bojí nemoci. Dospívající se obává další izolace, protože lockdown tuto generaci zvlášť silně poznamenal. Starší člověk může automaticky myslet na smrt a obyvatel domova pro seniory může znovu prožívat hrůzu, kterou tato zařízení během pandemie zažila. I dnes je tak strach více ovlivněn minulými zkušenostmi než samotnou realitou současnosti.

Busquet sdělil, že pandemie covidu ve společnosti „mimořádným“ způsobem posílila „potřebu vycházet ven, cestovat, zaplňovat stadiony při koncertech a sdílet zážitky, chvíle i místa“. „Zkušenost s lockdownem byla pro dospívající a mladé lidi velmi tvrdá a zanechala na nich stopu,“ je přesvědčený.

Ilustrační foto

Dezinformace a falešné zprávy jako další silný „virus“

Sociolog dále uvedl, že „společnost velmi špatně snáší situace změny a nejistoty“ a že neznalost rozsahu toho, co se děje, i důsledků „v nás vyvolává nervozitu. Od vědy pak požadujeme rychlé, definitivní a okamžité odpovědi, jenže věda někdy potřebuje čas.“ „Právě v tomto období a uprostřed nejistoty či chaosu velmi rychle funguje průmysl fake news,“ dodává s politováním.

Experti se v tomto názoru shodují a upozorňují na další velký „virus“ dnešní doby, dezinformace a hoaxy.

RTVE prostřednictvím projektu VerificaRTVE od začátku krize kolem hantaviru zaznamenala řadu hoaxů – od falešných informací o omezeních a neexistujícím uzavření škol ve Francii až po dezinformace o očkování či podvržené fotografie, které jen zvyšují obavy ve společnosti.

„Informace jsou velmi polarizované a často vznikají prostřednictvím hoaxů na sociálních sítích, virálních videí a alarmistických titulků. Právě tehdy dochází k potvrzovacímu zkreslení, kdy si náš mozek vybírá pouze informace podporující hypotézu, kterou si už předem vytváříme. Dezinformací z jedné či druhé strany je tolik, že slyšíme a vidíme jen to, co sami chceme,“ vysvětlila Álavová.

„Způsob, jakým budou s informacemi nakládat politici a veřejné autority, výrazně ovlivní to, jak tuto krizi společnost zpracuje a jak se jí přizpůsobí. Právě v tomto ohledu je potřeba apelovat na odpovědnost nás všech,“ dodala Ait-Chaibová.

Rozšířenou konspirační teorií je ta o chemtrails. Podle ní nějaká skupina shazuje z letadel chemikálie, jimiž ovlivňují populaci – ve skutečnosti nic takového kondenzační čáry za letadly nedělají

Článek napsala María Menéndezová (RTVE), poprvé byl publikovaný 15. května 2026 v 07:05 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů

Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu, zřejmě Timmyho

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen. Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vypuštěn do Severního moře.
Počet obětí ruského útoku na Kyjev stoupl na 24, země si vyměnily zajatce

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
Česko a dalších 35 zemí podpořilo v Kišiněvě tribunál pro ruské zločiny

Celkem 36 zemí včetně České republiky se zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, informovala Rada Evropy v prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Český prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly nepotrestány. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

Nad Helsinkami se nad pátečním ránem objevil dron. Letectvo k němu vyslalo bitevníky a úřady nabádaly obyvatele, aby se schovali. Zavřelo také letiště. Po asi třech hodinách hrozba pominula a opatření skončila.
V Kongu oznámili epidemii eboly

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.
USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska čtyři tisíce vojáků ze základen v USA, píše Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení pěti tisíc vojáků z Německa. Překvapivý krok podle Reuters vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Polský vládní mluvčí Adam Szlapka ale uvedl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava neví nic o tom, že by se na tomto principu něco změnilo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk míní, že nevyslání nových vojáků nedolehne na Polsko, ale na Německo.
