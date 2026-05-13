Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi


Zdroj: ČTK, La Nación, BBC, CNN, Yle

Do jihoargentinského města Ushuaia se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal více informací o tom, zda se právě z této oblasti mohl dostat hantavirus na palubu výletní lodi Hondius. Informovala o tom v úterý místní média. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující, pravděpodobně nizozemský manželský pár, který na virus minulý měsíc zemřel a který předtím cestoval po několika zemích Jižní Ameriky.

Na lodi Hondius, která vyplula 1. dubna z Ushuaiy v Ohňové zemi, bylo několik lidí nakaženo hantavirem kmene Andes. Ten byl poprvé zaznamenán v polovině 90. let v Chile a v Argentině a jako jediný z hantavirů se může po nákaze od hlodavců přenášet z člověka na člověka.

„V Ohňové zemi se hantavirus nevyskytuje a od roku 1996, kdy byla nemoc jím způsobená zařazena do povinného ohlašování v naší zemi, zde nebyly zaznamenány žádné případy,“ uvedly v pondělí zdravotnické úřady Ohňové země. Podle nich se ani v sousední provincii Santa Cruz tato nákaza v posledních sedmi letech neobjevila.

Také podle experta z argentinského výzkumného ústavu CONICET Raúla Gonzáleze Ittiga, jehož citoval deník La Nación, v Ohňové zemi dosud nebyly hlášeny žádné případy nákazy tímto virem ani u lidí, ani u hlodavců. „Přítomnost kmene Andes u hlodavců byla potvrzena v provinciích Neuquén, Río Negro a Chubut,“ řekl González Ittig. Dodal, že v populacích křečka dlouhoocasého (Oligoryzomys longicaudatus), který tento virus přenáší, může být nositeli viru v těchto oblastech méně než deset procent jedinců.

Hlavní epidemiolog Ohňové země Juan Facundo Petrina také popřel, že by se hantavirus na výletní loď Hondius dostal v tomto regionu. „Za prvé, nemáme tu poddruh myši dlouhoocasé (která nemoc přenáší),“ řekl stanici BBC. Podle ní také v přístavu Ushuaia běží život dál úplně normálně, včetně návštěv turistů.

Pravděpodobným „pacientem nula“ na lodi byl jeden z manželů z Nizozemska, kteří před naloděním cestovali po Argentině, Chile a Uruguayi. Do Argentiny přijeli už loni v listopadu a poté procestovali tyto tři země, navštívili i argentinskou provincii Neuquén. Tento týden v úterý argentinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že virus potvrzený u několika cestujících z lodi Hondius má velmi podobnou sekvenci jako ten, který se objevil v roce 2018 v provincii Neuquén.

Už loni v prosinci vydala Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) epidemiologické varování pro Ameriku kvůli nárůstu případů nákazy hantavirem i kvůli jeho vyšší smrtnosti. Podle některých expertů to souvisí částečně i se změnou klimatu a urbanizací dosud málo obydlených oblastí.

„Klimatická změna ovlivňuje šíření řady nemoci,“ řekl CNN argentinský specialista na infekční choroby Ricardo Tejeiro. „Přenašečům virů, ať už hlodavcům v případě hantaviru, či komárům (přenášejícím například virus dengue), se daří v oblastech, kde to klima dříve neumožňovalo,“ vysvětlil Tejeiro. „Ve velmi chladných oblastech s nízkou vlhkostí vzduchu se hlodavcům nedaří. Kvůli změně klimatu v nich ale více a častěji prší a hlodavcům se tam začíná dařit,“ dodal.

Tři případy úmrtí na hantavirus a několik případů nákazy mezi cestujícími z lodi Hondius vyvolaly obavy a někteří připomínají v této souvislosti pandemii covidu-19. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozorňují, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.

Finská vláda zařadila nemoc vyvolanou virem Andes do kategorie nakažlivých chorob považovaných za ohrožení veřejného zdraví v zemi. Informovala o tom televize YLE s tím, že tato klasifikace znamená, že lidé v karanténě tak budou mít nárok na odškodnění, pokud kvůli izolaci nemohou pracovat. Finský zdravotní institut THL eviduje ve Finsku dva lidi v karanténě.

Dvojice finských občanů byla na konci dubna na palubě letadla, kterým z Johannesburgu cestovala osoba infikovaná hantavirem. Finové jsou nyní v domácí izolaci, jejíž délku úřady stanovily na 42 dní. Finská vláda uvedla, že riziko ohrožení veřejnosti je v tuto chvíli velice malé.

Tématem bylo i posílení bezpečnosti Aliance, řekl Pavel po jednání Bukurešťské devítky

Tématem jednání bylo nejen posílení bezpečnosti na východním a severním křídle Aliance ve světle ruské hrozby a pokračujících hybridních akcí a provokací, zároveň to ale byla i příprava na summit v Ankaře, řekl prezident Petr Pavel po jednání na summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
