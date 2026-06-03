Pro vyhlášení referenda budou nutné podpisy 300 tisíc lidí, navrhla vláda

Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba 2,89 milionu lidí. Rozhodnutí bude pro politiky závazné pět let. V návrhu ústavního zákona o celostátním referendu to navrhuje vláda. Materiál poslala do připomínkového řízení.
„Naše ústava už 33 let předpokládá, že lidé o zásadních otázkách budou moci rozhodovat přímo – bez toho, aniž by za ně rozhodovali politici v parlamentu. Proto jsme se rozhodli, že prosadíme zákon o obecném referendu. A ten návrh jsme již podali a je v legislativním procesu,“ vysvětlil ve videu na sociálních sítích ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve sněmovně by tak kabinet potřeboval na schválení zákona 120 hlasů. ANO, SPD a Motoristé jich mají 108.
Vláda v programovém prohlášení předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v EU ani v NATO. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve jako o možných tématech hovořil o eutanazii či právu dětí užívat sociální sítě.