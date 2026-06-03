Pro vyhlášení referenda budou nutné podpisy 300 tisíc lidí, navrhla vláda


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba 2,89 milionu lidí. Rozhodnutí bude pro politiky závazné pět let. V návrhu ústavního zákona o celostátním referendu to navrhuje vláda. Materiál poslala do připomínkového řízení.

„Naše ústava už 33 let předpokládá, že lidé o zásadních otázkách budou moci rozhodovat přímo – bez toho, aniž by za ně rozhodovali politici v parlamentu. Proto jsme se rozhodli, že prosadíme zákon o obecném referendu. A ten návrh jsme již podali a je v legislativním procesu,“ vysvětlil ve videu na sociálních sítích ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

K přijetí ústavního zákona je nutný souhlas třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Ve sněmovně by tak kabinet potřeboval na schválení zákona 120 hlasů. ANO, SPD a Motoristé jich mají 108.

Vláda v programovém prohlášení předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v EU ani v NATO. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve jako o možných tématech hovořil o eutanazii či právu dětí užívat sociální sítě.

Koalice se pře o parametry celostátního referenda
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Výběr redakce

Ukrajinské drony zapálily ropný terminál v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

Ukrajinské drony zapálily ropný terminál v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

08:24Aktualizovánopřed 10 mminutami
Pro vyhlášení referenda budou nutné podpisy 300 tisíc lidí, navrhla vláda

Pro vyhlášení referenda budou nutné podpisy 300 tisíc lidí, navrhla vláda

před 19 mminutami
Írán zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu, je několik zraněných

Írán zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu, je několik zraněných

02:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odbory na Úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost

Odbory na Úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost

před 1 hhodinou
Při přepočtu na superdávku se snížila podpora 57 procentům příjemců, uvádí MPSV

Při přepočtu na superdávku se snížila podpora 57 procentům příjemců, uvádí MPSV

před 1 hhodinou
Sněmovna pokračuje ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi

ŽivěSněmovna pokračuje ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi

před 8 hhodinami
Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných

Rusko masivně udeřilo na Kyjev i Dnipro. Je přes dvacet mrtvých a sto zraněných

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěBrífink k představení výhod třetího penzijního pilíře

Premiér Andrej Babiš a ministryně Alena Schillerová (oba ANO) na brífinku představují výhody třetího penzijního pilíře nazvané Lepší penzijko. Účastní se také ekonomové Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z CERGE-EI.
před 3 mminutami

Pro vyhlášení referenda budou nutné podpisy 300 tisíc lidí, navrhla vláda

Referendum bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. Aby bylo závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat alespoň 35 procent oprávněných voličů, tedy zhruba 2,89 milionu lidí. Rozhodnutí bude pro politiky závazné pět let. V návrhu ústavního zákona o celostátním referendu to navrhuje vláda. Materiál poslala do připomínkového řízení.
před 19 mminutami

Odbory na Úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost

Odborová organizace na Úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Reorganizace plánovaná od začátku července dle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy.
před 1 hhodinou

Při přepočtu na superdávku se snížila podpora 57 procentům příjemců, uvádí MPSV

Téměř třem pětinám příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora, vyplývá z analýzy ministerstva práce z údajů přibližně 155 tisíc domácností. Prozkoumání dat 128 400 domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) i poslanci z koaličních a opozičních stran už navrhují změny v nastavení superdávky.
před 1 hhodinou

Gram měsíčního prachu patří Akademii věd, potvrdil soud

Měsíční prach náleží Akademii věd, potvrdil Nejvyšší soud (NS) v neobvyklém sporu. Vzorky měsíčního prachu se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně NS odmítl.
před 2 hhodinami

VideoČeši se skládají na výdělky Agrofertu, říká Farský. Máme robustní opatření, míní Knotek

Opoziční strany získaly dostatek podpisů, aby se mohla konat mimořádná schůze sněmovny kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacím pro holding Agrofert. Opozice tak reaguje na nedávný dopis od Evropské komise. Ta po českých úřadech požaduje informace o tom, jak Babiš svůj možný střet vyřešil. „Jsme v situaci, kdy se čeští daňoví poplatníci skládají na výdělky Agrofertu a dalších společností Andreje Babiše a není jistota, a to nám Evropská komise napsala, že vůbec někdy budou (dotace) proplaceny,“ uvedl v Událostech, komentářích europoslanec Jan Farský (STAN) s tím, že z tohoto důvodu byla podle jeho názoru mimořádná schůze svolána. Podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) Evropská komise záležitost prozatím jen „vyhodnocuje“. „Tady byla udělána velmi robustní opatření a já věřím, že čas ukáže, pan předseda Babiš udělal mnohem více, než musel,“ dodal Knotek. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

ŽivěSněmovna pokračuje ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi

Sněmovna ve středu pokračuje ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb.
před 8 hhodinami

VideoRejstřík vyloučených hazardních hráčů se rozšiřuje, někteří se zapisují dobrovolně

Už přes sedmdesát tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadů. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. „Je to neocenitelný nástroj. Má překvapivý psychologický dopad,“ říká vedoucí Gambling ambulance SANANIM Marcel Ambrož. Pro klienty je to podle něj úleva.
před 15 hhodinami
Načítání...