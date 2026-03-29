Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti


Události: Debaty o referendu
Vláda slibuje změny v české ústavě. S některými úpravami základního zákona ale nejspíš narazí. Zástupci opozice rázně odmítají zakotvit do nejvyšší normy korunu i právo na hotovost. Větší šanci má zavedení celostátního referenda. O jeho možné podpoře mluví Piráti. Trojici zákonů kabinet zahrnul do legislativního plánu. Ke schválení ale potřebuje ve sněmovně alespoň 120 hlasů. Má jich 108.

„Pro nás je klíčové prosadit možnost, aby lidé rozhodovali přímo, aby nemuseli rozhodovat pouze ve volbách prostřednictvím svých zástupců. Budeme se snažit o to, aby ten návrh byl přijatelný,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

Vedle místního referenda je nyní možné iniciovat také krajské. Koalice chce prosadit i to celostátní. I přes předvolební sliby vládního SPD nakonec nebude možné hlasovat o vystoupení z Evropské unie a NATO.„Politická realita je taková, že máme patnáct poslanců ze 200 a tím pádem to pro nás v tomto volebním období končí,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Podle pracovní verze návrhu by občané nemohli rozhodovat o změnách ústavy, lidskoprávních nebo daňových otázkách. Jasno už je o některých tématech, která by naopak předmětem referenda být mohla. „Například to, jestli má nebo nemá být v Česku uzákoněná eutanazie. Jestli by měl, nebo neměl být konec uhlí v České republice,“ podotkl Tejc.

Předseda opozičního ODS Martin Kupka je obecně k zásahům do ústavy zdrženlivý. „Česká republika má velmi kvalitní ústavu a vkládat do ní další konkrétní detaily není správná cesta,“ míní.

Podobně mluví i další opoziční strany. Piráti ale mají celostátní referendum mezi svými prioritami. Podporu podmiňují třeba tím, že nebude možné hlasovat o změnách ústavy nebo o vystoupení z mezinárodních organizací. S tím počítá i vláda.

Aby byli Piráti ochotní podpořit návrh, tak by podle členky sněmovního ústavně-právního výboru Kateřiny Stojanové musel mít „určité klíčové ochranné parametry a nastavení“. „Aby byl akceschopný, ale na druhou stranu úplně nenahrazoval fungování parlamentní demokracie,“ nastínila Stojanová.

Zásadní pro ně bude také počet podpisů potřebný k vyvolání hlasování – ministr spravedlnosti zatím mluví zhruba o čtvrt milionu. Doladit musí ještě další klíčový parametr – jaká by měla být účast, aby bylo referendum platné. Koalice se rozhoduje mezi padesáti a pětadvaceti procenty. Podle Jeronýma Tejce by byla nižší hranice dostatečně vypovídající.

„Podmínkou by bylo, aby se ho účastnilo alespoň pětadvacet procent voličů a samozřejmě vyhraje ten, který bude mít v tu chvíli většinu z těch, co k volbám dorazí,“ dodal Tejc.

Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN) míní, že by to měla být nadpoloviční většina a „případně nějaké větší číslo“. Hnutí STAN je k návrhu zatím zdrženlivé. Ostatní opoziční strany mluví důrazněji. Například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob míní, že současná úprava je dostačující.

Koalice chce mít shodu na normě do poloviny dubna, pak přijdou na řadu jednání s opozicí. Vláda by měla dostat zákon k projednání do konce dubna. Pokud by se koalici podařilo prosadit návrh ve sněmovně, mohla by ho čekat překážka ještě v Senátu. I tam je potřeba získat třípětinovou většinu.

Bachmut, Kupjansk nebo Pokrovsk. V těchto ukrajinských městech byly nasazeny vrtulníky Mi-24, které zemi postupně do roku 2024 dodala česká armáda. Když Rusko změnilo taktiku vzdušných úderů na města, začaly pomáhat sestřelováním bezpilotních letounů. U jednoho stroje z Česka je na kontě více než dvacet sestřelených bezpilotních letounů. Darja Stomatová a Ján Schürger strávili den s jednotkou, která stroje z Česka využívá.
Vláda má šanci prosadit celostátní referendum. O možné podpoře mluví Piráti

Vláda slibuje změny v české ústavě. S některými úpravami základního zákona ale nejspíš narazí. Zástupci opozice rázně odmítají zakotvit do nejvyšší normy korunu i právo na hotovost. Větší šanci má zavedení celostátního referenda. O jeho možné podpoře mluví Piráti. Trojici zákonů kabinet zahrnul do legislativního plánu. Ke schválení ale potřebuje ve sněmovně alespoň 120 hlasů. Má jich 108.
před 1 hhodinou

VideoBořit fungující veřejnoprávní média nedává smysl, míní experti

Posuzovat veřejnoprávní média podle toho, jestli je potřebujeme, je chybou, míní novinář a zakladatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff. Správnou otázkou je, zda je společnost využívá a důvěřuje jim, myslí si. Podle novináře a bývalého ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Davida Klimeše z výzkumů vyplývá, že většina Čechů České televizi a Českému rozhlasu věří. Obě instituce je jednodušší zlepšit a lépe je definovat než rušit a vymýšlet alternativy, říká. Odborník na komunikaci Jan Dobrovský se domnívá, že ztráta svobody by veřejnoprávní média stála jejich smysl. Poplatky považuje za zástupný důvod pro politické uchopení moci.
Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné". Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu.
Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek.
Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
Lidé ze čtyř českých obcí si v sobotu zvolili nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. V sobotu se volební místnosti otevřely v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku. Hlasování se zúčastnilo 67 procent voličů.
Na Linku Prison neziskové organizace Romodrom se od minulého roku obrátili lidé už s více než třemi tisíci dotazy, sdělila ČT mluvčí organizace Magdaléna Tichá. Linka slouží jako podpora pro odsouzené k trestu vězení a jejich blízké. Využívají ji hlavně ženy a dívky, které se vyrovnávají s uvězněním člena rodiny. Volající se ptají na praktické informace o nástupu do vězení, možnostech kontaktu s odsouzeným, řeší i deprese nebo šikanu, ptají se na podporu při zvládání psychické zátěže.
