USA uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, tvrdí FT

Spojené státy uvažují o rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských zemích, které jsou v NATO, napsal v úterý list Financial Times (FT). Cílem je ujistit spojence, že omezení americké konvenční vojenské podpory neoslabí bezpečnostní záruky. Zájem o rozmístění amerických jaderných zbraní už projevily Polsko a některé pobaltské země.
Krok by podle trojice zdrojů FT umožnil rozmístění amerických letounů dvojího určení ve více evropských zemích. Letouny dvojího určení mohou nést jak konvenční, tak jaderné zbraně, a mohou tedy provést jaderný útok.
Jednání jsou podle FT přísně důvěrná a nemusí vést k žádné změně dohod o sdílení jaderných zbraní. Uskutečňují se v době, kdy v Evropě panují velké obavy z kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, který z kontinentu stahuje americké jednotky a klíčové zbraňové systémy, připomíná list.
Program sdílení jaderných zbraní NATO se v současnosti týká Belgie, Itálie, Německa, Nizozemska, Turecka a Británie, kde mohou být rozmístěny americké letouny dvojího určení. Ty jsou pod americkou ochranou, přičemž jediné oprávnění k jejich nasazení má Washington.
O další takové základny mají podle zdrojů zájem země na východním křídle Aliance včetně Polska a některých pobaltských států. Polští představitelé takové přání dali v minulosti najevo i veřejně.
Zájem některých spojenců o rozmístění letounů schopných nést jaderné zbraně podle FT urychlila ruská invaze na Ukrajinu a opakované výroky ruského vládce Vladimira Putina o jaderných schopnostech Kremlu.