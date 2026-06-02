České úřady představí informace pro občany cestující na fotbalové mistrovství světa

Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a ministrem pro sport Borisem Šťastným (Motoristé) představí praktické informace pro české občany, kteří se chystají na fotbalové mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Lidé by měli od úřadů dostat aktuální bezpečnostní a zdravotní doporučení i organizační pokyny. Turnaj se koná od 11. června do 19. července.
Ministerstvo zveřejnilo základní informace ke světovému šampionátu již dříve na svém webu. Obsahují základní rady pro pobyt návštěvníků turnaje, informace o konzulární asistenci, vstupenkách či vstupu na stadiony a do fanzón.
U jednotlivých pořadatelských zemí nabízí nejdůležitější kontakty, ale také třeba stručné informace o zákonech či kulturních rozdílech ve srovnání s Českem.
Česká reprezentace se na mistrovství světa představí podruhé od rozdělení federace a poprvé po dvaceti letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale. Do turnaje vstoupí 11. června tamního času v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.