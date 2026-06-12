Sociální sítě mají výpadek. Nefunguje Instagram, Facebook i Messenger

Tisíce uživatelů po celém světě hlásí výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Stížnosti se rychle začaly objevovat na sociálních sítích i na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, napsal server New York Post. Příčina problémů není zatím známá.
Počet hlášení problémů s Instagramem podle údajů Downdetectoru v krátké době vzrostl z běžných několika desítek až na několik tisíc. Uživatelé uváděli, že byli nečekaně odhlášeni ze svých účtů, aplikace se jim nenačítala nebo se nemohli přihlásit. Na stavové stránce Instagramu na Downdetectoru se v jednu chvíli dokonce zobrazovala chybová hláška „404 - stránka nebyla nalezena“.
Potíže se podle příspěvků uživatelů neomezily pouze na Instagram. Mnozí na síti X informovali, že byli odhlášeni také z Facebooku a Messengeru a při pokusu o opětovné přihlášení se jim zobrazovaly chybové hlášky.
Další si na výpadek Facebooku stěžovali přímo na Downdetectoru. Někteří uváděli, že se jim po otevření aplikace zobrazila pouze prázdná stránka, jiní psali, že byli bez zjevného důvodu odhlášeni ze svého účtu a následně se nemohli znovu přihlásit.