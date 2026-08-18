Předběžné škody po zemětřesení v Kolumbii činí téměř deset miliard dolarů


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, al-Džazíra, AP

Předběžné ekonomické ztráty způsobené ničivým zemětřesením, které minulý týden zasáhlo západ Kolumbie, dosahují 30 bilionů pesos (zhruba 9,6 miliardy dolarů, tedy 200 miliard korun). V pondělí to podle agentury Reuters uvedl kolumbijský prezident Abelardo De La Espriella.

Podle prezidenta připadá z předběžně vyčíslených škod přibližně 24,5 bilionu pesos (163 miliard korun) na budovy a dalších 5,5 bilionu pesos (37 miliard korun) na infrastrukturu. De La Espriella upozornil, že výsledná částka se ještě může změnit, protože úřady nadále zjišťují rozsah škod v jednotlivých regionech.

„Jen si představte rozsah této katastrofy,“ řekl podle agentury Reuters. „Jde o předběžný odhad, který budeme upravovat s tím, jak budeme získávat další informace a vyhodnocovat škody způsobené zemětřesením v jednotlivých regionech.“

Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují
Záchranáři v kolumbijském městě Pereira pátrají po přeživších po zemětřesení, snímek z 12. srpna 2026

Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo západ Kolumbie 10. srpna. Jeho epicentrum se nacházelo poblíž obce San José del Palmar v departementu Chocó. Otřesy poničily mimo jiné části velkých měst Cali a Pereiry, zasáhly ale také chudší a obtížně dostupné oblasti na kolumbijském pacifickém pobřeží.

Katastrofa si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 289 mrtvých a 4187 zraněných. Zasáhla patnáct z celkem 32 kolumbijských departementů. Poškozeno bylo více než 127 tisíc domů a téměř 27 tisíc dalších bylo zničeno. Škody utrpělo také 285 zdravotnických zařízení a více než 2800 vzdělávacích institucí, píše web katarské televize al-Džazíra.

Naděje na nalezení přeživších slábne

Záchranné týmy na některých místech nadále prohledávají trosky, pravděpodobnost nalezení dalších živých lidí však více než týden po katastrofě výrazně klesla. „Bohužel se dostáváme do bodu, kdy se šance na nalezení přeživších zmenšuje,“ uvedl na konci minulého týdne podle agentury AP ředitel kolumbijského Národního úřadu pro zvládání rizika katastrof David Santiago Tamayo.

Pozornost úřadů a humanitárních organizací se tak stále více přesouvá k poskytování přístřeší a základní pomoci a k následné obnově. V Cali a Pereiře úřady využívají například sportovní areály a komunitní centra jako dočasná útočiště pro lidi, kteří přišli o bydlení, píše al-Džazíra.

Složitější je situace v Chocó, které patří k nejchudším částem země. Poskytování pomoci tam komplikuje špatná dopravní dostupnost i dlouhodobé působení ozbrojených skupin.

„Profesionalita i obětavost.“ Pavel ocenil záchranáře po misi ve Venezuele
Petr Pavel přijal záchranáře, kteří pomáhali ve Venezuele

Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR) varoval, že zemětřesení může v zemi vyvolat další vlnu vysídlení. Kolumbie se přitom už nyní potýká s ozbrojeným konfliktem, migrací a dalšími humanitárními problémy. „Pro lidi, kteří byli vysídleni už dříve a snaží se znovu vybudovat svůj život, může toto zemětřesení znamenat další vysídlení,“ uvedla mluvčí UNHCR Eujin Pjunová.

Katastrofa představuje také první velkou zkoušku pro prezidenta Abelarda De La Espriellu, který se úřadu ujal jen několik dní před zemětřesením.

Výběr redakce

Do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu, tvrdí Kyjev

Do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu, tvrdí Kyjev

před 5 hhodinami
Slibované čtyři miliardy na vodní hospodářství chce Šebestyán v roce 2027

Slibované čtyři miliardy na vodní hospodářství chce Šebestyán v roce 2027

před 5 hhodinami
Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Do bateriových úložišť míří miliardy. Jejich rozvoj brzdí kapacita sítí

Do bateriových úložišť míří miliardy. Jejich rozvoj brzdí kapacita sítí

před 7 hhodinami
Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šířil do Německa, zastavil ho déšť

Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šířil do Německa, zastavil ho déšť

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Zpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

VideoZpěvačka Lenny dokončila nové album, vydá ho v září

před 7 hhodinami
V Chorvatsku počítají škody po požáru u Omiše, evakuováno tam bylo 300 Čechů

VideoV Chorvatsku počítají škody po požáru u Omiše, evakuováno tam bylo 300 Čechů

před 7 hhodinami
Českem prošly silné bouřky. Hasiči napříč zemí evidovali stovky výjezdů

Českem prošly silné bouřky. Hasiči napříč zemí evidovali stovky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Předběžné škody po zemětřesení v Kolumbii činí téměř deset miliard dolarů

Předběžné ekonomické ztráty způsobené ničivým zemětřesením, které minulý týden zasáhlo západ Kolumbie, dosahují 30 bilionů pesos (zhruba 9,6 miliardy dolarů, tedy 200 miliard korun). V pondělí to podle agentury Reuters uvedl kolumbijský prezident Abelardo De La Espriella.
před 20 mminutami

Do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu, tvrdí Kyjev

Ukrajinské letectvo v pondělí uvedlo, že do Moldavska vletěla ruská střela s plochou dráhou letu Banderol. Chvíli předtím varovalo, že střely Banderol letí na Oděskou oblast na jihu země. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza. Tamní ministerstvo zahraničí podle médií odsoudilo narušení vzdušného prostoru země a výbuch, který v okolí způsobil lesní požár. Moldavská prezidentka Maia Sanduová se v pondělí vyslovila pro větší podporu Ukrajiny, bránící se plnohodnotné ruské invazi.
před 5 hhodinami

Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šířil do Německa, zastavil ho déšť

Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šířil i do Německa. V pondělí dopoledne ho ale zastavil déšť, informovala s odvoláním na hasiče agentura DPA. Plameny byly v určitou chvíli jen asi tři sta metrů od prvních domů na německém území. Úřady proto nechaly tamní obyvatele v neděli evakuovat. Belgie původně požádala o pomoc i české hasiče, později ale žádost zrušila. Belgický král Philippe přerušil svou letní dovolenou a navštívil zasahující hasiče.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoV Chorvatsku počítají škody po požáru u Omiše, evakuováno tam bylo 300 Čechů

Letošní lesní požáry dosud spálily téměř 600 tisíc hektarů napříč celou Evropou. Škody počítají i v Chorvatsku, kde minulý týden vypukl rozsáhlý požár v pobřežním letovisku u Omiše. Zahynul tam jeden člověk, čtyřicet dalších utrpělo zranění. Tisíce lidí se musely evakuovat, mezi nimi i tři sta Čechů. „Nic nám nezbylo,“ řekl český turista Matyáš Vičan. Společně se svým otcem měl všechna zavazadla v autě, které shořelo. Aut během požárů celkem shořelo více než sto, plameny zničily také třicet domů a čtyřicet lodí.
před 7 hhodinami

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Dron sestřelený v pátek v Balvském kraji vletěl do lotyšského vzdušného prostoru z Běloruska, uvedl v pondělí ráno v rozhovoru pro Lotyšskou televizi ministr obrany Raivis Melnis. Trosky byly nalezeny v Balvském kraji a odborníci je nadále zkoumají. Původ dronu zatím nebyl oficiálně potvrzen, je však pravděpodobné, že šlo o ukrajinský bezpilotní letoun útočící na cíle v Rusku, který z kurzu vychýlila ruská opatření elektronického boje.
před 11 hhodinami

Ministr spravedlnosti USA odmítl říct, zda bude jednat nezávisle na Trumpovi

Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v nedělním rozhovoru se stanicí NBC News odmítl říct, že bude vždy jednat nezávisle na Bílém domě. Zároveň uvedl, že prezident Donald Trump ho nikdy nepožádal, aby stíhal konkrétní osoby. Senát potvrdil Trumpova bývalého osobního právníka do funkce ministra spravedlnosti na začátku srpna. Kritici se obávají, že úřad tradičně nezávislý na Bílém domě bude pod jeho vedením prosazovat Trumpovu politickou agendu.
před 11 hhodinami

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Ostrov svaté Anastázie by se mohl stát jedním z hlavních dějišť Eurovize 2027 v Burgasu. Jediný obydlený ostrov v Bulharsku se připravuje na účinkující i další hosty. Konat by se tam mohly tvůrčí dílny, setkání zaměřená na psaní písní nebo speciální večírek.
před 11 hhodinami

V USA schválená mRNA vakcína může zásadně proměnit zvládání chřipky

Přes řadu sporů nakonec Spojené státy schválily první vakcínu proti chřipce, která je založená na technologii mRNA. Umožní reagovat rychleji na změny, jimiž tento virus prochází.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

před 11 hhodinami
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

před 11 hhodinami
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026