Předběžné škody po zemětřesení v Kolumbii činí téměř deset miliard dolarů

Předběžné ekonomické ztráty způsobené ničivým zemětřesením, které minulý týden zasáhlo západ Kolumbie, dosahují 30 bilionů pesos (zhruba 9,6 miliardy dolarů, tedy 200 miliard korun). V pondělí to podle agentury Reuters uvedl kolumbijský prezident Abelardo De La Espriella.
Podle prezidenta připadá z předběžně vyčíslených škod přibližně 24,5 bilionu pesos (163 miliard korun) na budovy a dalších 5,5 bilionu pesos (37 miliard korun) na infrastrukturu. De La Espriella upozornil, že výsledná částka se ještě může změnit, protože úřady nadále zjišťují rozsah škod v jednotlivých regionech.
„Jen si představte rozsah této katastrofy,“ řekl podle agentury Reuters. „Jde o předběžný odhad, který budeme upravovat s tím, jak budeme získávat další informace a vyhodnocovat škody způsobené zemětřesením v jednotlivých regionech.“
Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo západ Kolumbie 10. srpna. Jeho epicentrum se nacházelo poblíž obce San José del Palmar v departementu Chocó. Otřesy poničily mimo jiné části velkých měst Cali a Pereiry, zasáhly ale také chudší a obtížně dostupné oblasti na kolumbijském pacifickém pobřeží.
Katastrofa si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 289 mrtvých a 4187 zraněných. Zasáhla patnáct z celkem 32 kolumbijských departementů. Poškozeno bylo více než 127 tisíc domů a téměř 27 tisíc dalších bylo zničeno. Škody utrpělo také 285 zdravotnických zařízení a více než 2800 vzdělávacích institucí, píše web katarské televize al-Džazíra.
Naděje na nalezení přeživších slábne
Záchranné týmy na některých místech nadále prohledávají trosky, pravděpodobnost nalezení dalších živých lidí však více než týden po katastrofě výrazně klesla. „Bohužel se dostáváme do bodu, kdy se šance na nalezení přeživších zmenšuje,“ uvedl na konci minulého týdne podle agentury AP ředitel kolumbijského Národního úřadu pro zvládání rizika katastrof David Santiago Tamayo.
Pozornost úřadů a humanitárních organizací se tak stále více přesouvá k poskytování přístřeší a základní pomoci a k následné obnově. V Cali a Pereiře úřady využívají například sportovní areály a komunitní centra jako dočasná útočiště pro lidi, kteří přišli o bydlení, píše al-Džazíra.
Složitější je situace v Chocó, které patří k nejchudším částem země. Poskytování pomoci tam komplikuje špatná dopravní dostupnost i dlouhodobé působení ozbrojených skupin.
Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR) varoval, že zemětřesení může v zemi vyvolat další vlnu vysídlení. Kolumbie se přitom už nyní potýká s ozbrojeným konfliktem, migrací a dalšími humanitárními problémy. „Pro lidi, kteří byli vysídleni už dříve a snaží se znovu vybudovat svůj život, může toto zemětřesení znamenat další vysídlení,“ uvedla mluvčí UNHCR Eujin Pjunová.
Katastrofa představuje také první velkou zkoušku pro prezidenta Abelarda De La Espriellu, který se úřadu ujal jen několik dní před zemětřesením.