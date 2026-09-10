Rusové na východě Ukrajiny zasáhli nákupní středisko, zemřeli tři lidé

Rusko ve čtvrtek odpoledne při dronovém útoku zasáhlo nákupní centrum ve východoukrajinském Pavlohradu, zahynuli nejméně tři lidé a dalších 34 utrpělo zranění, informoval na telegramu náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Agentura Reuters s odvoláním na místní prokuraturu uvedla, že mezi zraněnými je i dítě.
Útok se stal v době, kdy bylo v místě mnoho lidí. Zveřejněné záběry ukazují poničené budovy a hořící auta na parkovišti. Hanža poznamenal, že při likvidaci následků úderu se zranili dva záchranáři.
Ukrajinský policejní ředitel Ivan Vyhivskij, kterého cituje portál Ukrajinska pravda, řekl, že od počátku roku čelila Dněpropetrovská oblast více než osmnácti tisícům ruských útoků, převážně drony. V Dnipru, které je metropolí Dněpropetrovské oblasti, opakovaný ruský útok na potravinářský závod ve čtvrtek zabil dva lidi a dalších pět zranil.
Ve středu Rusové udeřili drony také na nákupní středisko v Sumách, kde podle agentury Ukrinform zemřeli tři lidé a dalších dvacet utrpělo zranění. Za oběti ve čtvrtek Sumy držely den smutku. Na stejné nákupní centrum ve čtvrtek ruské síly znovu zaútočily, jak uvedl náčelník regionální správy Oleh Hryhorov s tím, že zranění utrpěly tři děti.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku.
Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale umírají při nich i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.