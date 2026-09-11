Policie navrhuje pro bývalého soudce Kafku obžalobu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Policie uzavřela vyšetřování případu exsoudce Romana Kafky a navrhla obžalobu. Dle vyšetřovatelů připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun, v případě uznání viny mu hrozí až deset let vězení. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, sdělil Radiožurnálu vedoucí ostravských žalobců Libor Malý. Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. K posunu v případu se odmítl vyjádřit s tím, že se chystá na jednání o uzavření případné dohody o vině a trestu.

„Policejní orgán seznámil příslušné osoby s obsahem spisu, ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na Krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby,“ uvedl Malý. Dodal, že dozorová státní zástupkyně rozhodne nejpozději do konce září. Má dvě možnosti – buď bývalého soudce obžaluje, nebo případ vrátí útvaru k došetření.

Případ začal loni v březnu, Kafka tehdy rezignoval na funkci soudce Krajského soudu v Brně a zmizel. Policie po něm nejprve pátrala jako po pohřešovaném, brzy se ale ukázalo, že dluží mnoha lidem miliony korun.

Policie Kafku nakonec zadržela v Chorvatsku a v dubnu 2025 ho soud poslal do vazby, aby nemohl znovu uprchnout nebo ovlivňovat svědky. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu ho obvinili z podvodu, protože si od přátel, známých i kolegů od soudu půjčoval pod vymyšlenými historkami peníze nebo jim sliboval výhodné zhodnocení. Z vazby byl propuštěn loni v listopadu.

Bývalý soudce Kafka dle policie podvedl desítky lidí o více než 23 milionů
Roman Kafka na snímku z června 2018

Kafka vinu přiznal, údajně jednal v nouzi

Kafka se v rozhovoru, který před časem poskytl Radiožurnálu, přiznal. „Nepopírám, že se ty skutky staly. Myslím si, že jako trestní právník bych je také kvalifikoval jako podvod, protože byly těm poškozeným předestírány nepravdivé skutečnosti. To je jasné. A těm poškozeným byla způsobena škoda. Takže za mě ta kvalifikace je správná,“ prohlásil.

Svou obhajobu založil Kafka na tom, že si nepůjčoval pro sebe, ale že jednal v krajní nouzi, neboť se bál o život. Půjčoval si údajně proto, aby mohl platit vyděračům, kteří vyhrožovali, že ublíží jemu i jeho rodině.

Kafka byl soudcem od roku 2018, předtím působil dvanáct let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.

Soudce Kafku propustili z vazby
Roman Kafka u Okresního soudu v Ostravě na snímku z 10. dubna 2025

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