MfD: Česku hrozí, že bude muset vrátit šest miliard vyplacených na zemědělských dotacích

Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba šest miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích, vyplývá z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství však se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, napsala v sobotu Mladá fronta DNES (MfD). Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku.
Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. „V současné době se připravuje argumentace České republiky, na kterou naváže ještě několik fází auditního řízení a vyjasňování si stanovisek obou stran, než bude vydáno konečné rozhodnutí Evropské komise,“ řekl deníku zástupce mluvčího ministerstva Marek Otava. Čeští zemědělci loni získali na dotacích 33,5 miliardy korun.
Auditoři chtějí další informace týkající se fungování zemědělského systému LPIS, zejména o postupech ověřování dispozičních práv k půdě a o kontrolách proti obcházení pravidel u agroenvironmentálních opatření.
Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva připomněla, že v minulosti se již několik nepříznivých výsledků evropských auditů podařilo zvrátit. Tehdy se ovšem jednalo maximálně o vrácení třinácti milionů eur, tedy zhruba 315 milionů korun.
Předseda Zemědělského svazu se obává zvýšení administrativní zátěže
Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha považuje nynější pokutu za přemrštěnou. Obává se také, že se kvůli auditu zvýší administrativní zátěž. „V reálu u nás nedochází k tomu, aby byly souběhy dvou uživatelů na stejných pozemcích. Teď budeme muset kontrolovat, aby se nedělo něco, co se ve skutečnosti ale vůbec neděje. Podobně bude muset nejspíš SZIF kontrolovat ne všechny, ale nějaké procento žadatelů, zda mají řádně doložený právní důvod užívání pozemku,“ řekl MfD.
Podle Pýchy mohla Evropská komise vidět chyby u výměn pozemků mezi zemědělci, nebo u nedávného konce takzvaných nedostatečně identifikovaných vlastníků. Státu tehdy propadalo 95 tisíc pozemků, o které se do konce roku 2023 nikdo nepřihlásil.
Kvůli podvodům s unijními dotacemi v Řecku policie loni zadržela desítky lidí. Úřady Evropské unie tvrdí, že pachatelé využívali neúplného katastru nemovitostí, díky čemuž nebylo jasné, komu patří zemědělská půda. Následně využili systémové chyby a přivlastňovali si půdu, která jim nepatřila, a posléze na ni čerpali dotace.