Místopředsedkyně sněmovny Urbanová navštívila Kyjev


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Místopředsedkyně české Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová (STAN) navštívila Kyjev, kde se setkala s místopředsedkyní ukrajinského parlamentu Olenou Kondraťukovou. V pátek večer o tom na svém webu informoval ukrajinský parlament. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty, který to ale zamítl. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) tehdy odmítl, že by nesouhlas byl politicky motivovaný. Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

„Paní Barbora přijela, aby na vlastní oči viděla a zažila, jak ukrajinské hlavní město žije a pracuje pod neustálým ruským ostřelováním a jak naši lidé zůstávají odhodlaní,“ řekla Kondraťuková. Poznamenala, že Urbanová chtěla také vidět, jak by Česko mohlo bránící se Ukrajině ještě pomoci.

Kondraťuková během setkání s Urbanovou poděkovala za pomoc, kterou Česko její zemi od roku 2022 poskytlo, a také za vedení takzvané muniční iniciativy. Díky tomu Ukrajina získala velkorážní dělostřeleckou munici. „Spoléháme na pokračování iniciativy,“ dodala.

Vláda ANO, SPD a Motoristů po nástupu k moci dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura ale později řekl, že Česko poslalo plus minus 140 milionů korun do iniciativy PURL, přes kterou evropské země a Kanada nakupují pro Ukrajinu munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech.

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