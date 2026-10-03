Ilegální tuningový sraz se přesouvá do Brna, v Praze se řešily hlavně přestupky

V souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem řešili policisté jen incidenty menšího charakteru. Zaznamenali 176 přestupků, jednoho řidiče zadrželi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Během soboty se mají účastníci akce přesunout do Brna.
V sobotu se účastníci tuningového srazu přesouvají do Brna. Očekává se, že zamíří na některé z větších parkovišť, například u obchodních center. „Konkrétní místo chtějí organizátoři oznámit o půl deváté večer, samotný sraz pak má začít po půl hodině. Na sociálních sítích také organizátoři píší, že s pátečním srazem v Praze nejsou spokojeni kvůli opatřením policistů. Pro pokračování v Brně proto plánují úpravy a slibují lepší organizaci,“ informovala z jihu Moravy zpravodajka ČT Veronika Nováková.
Dodala, že jihomoravští policisté situaci sledují už několik dní. Pod kontrolou mají hlavní příjezdové trasy, především dálnice, ale hlídky jsou také na čerpacích stanicích či odpočívadlech. K dispozici mají vrtulník s termovizí nebo drony. Policie je připravená i na problémy, které podobné akce provázely v zahraničí, jako je blokace silnic, používání pyrotechniky nebo nelegální závody.
Stovky aut a přes dva tisíce lidí
O tom, že se má v Česku uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala rozsáhlá bezpečnostní opatření. Na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se v pátek večer sjely stovky aut. Podle hrubého odhadu policie dorazilo až tisíc aut a dva a půl tisíce lidí. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy.
Účastníci se večer postupně přesouvali na další místa, například na parkoviště na Zličíně, Strahově a v Čestlicích. Podle Richterové byli také u zámku Konopiště. Policie v sobotu uvedla, že nezaznamenala žádnou vážnou nehodu se zraněním či úmrtím ani zásadní narušení veřejného pořádku nebo dopravy.
Řešily se hlavně přestupky, jeden člověk zadržen
Do bezpečnostního opatření bylo podle Daňka v Praze nasazeno téměř čtyři sta policistů. Pomáhali jim pracovníci Inspekce silniční dopravy, celní správy a městské policie. Policisté zkontrolovali 1707 lidí, z toho 168 cizinců, a 1215 vozidel. „Celkem zjistili 176 přestupků, přičemž ve 143 případech byla protiprávní jednání vyřešena uložením pokuty v celkové výši 271 900 korun. Ve třinácti případech bylo zjištěné jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení. U sedmi vozidel zabránili v další jízdě a dvě byla odtažena,“ upřesnil Daněk.
Pět lidí policisté omezili na osobní svobodě kvůli přestupku a jednoho člověka zadrželi pro podezření z trestného činu. Podle Daňka řídil vozidlo přes vyslovený zákaz soudem. U dvou řidičů policisté zjistili přítomnost drog v těle. Policisté také vybrali téměř 117 tisíc korun na nedoplatcích za dřívější pokuty a ve čtyřech případech řidičům zadrželi registrační značky. V jednom případě policisté vybrali kauci ve výši 25 tisíc korun. Zaznamenali také šest přestupků proti veřejnému pořádku, z toho ve dvou případech šlo o neuposlechnutí výzvy, dodal mluvčí.
Policisté ve středních Čechách zaznamenali podle mluvčí Michaly Richterové více než osmdesát přestupků. Zadrželi dvanáct osvědčení o registraci vozidla a jeden řidičský průkaz.