V Karlových Varech po sečtení poloviny okrsků zatím vede ANO

Ve volbách do zastupitelstva Karlových Varů po sečtení padesáti procent okrsků vítězí hnutí ANO, následují VARY+ sdružující více politických subjektů. V 35členném zastupitelstvu by ANO získalo deset mandátů, uskupení Vary+ devět.
Na třetím průběžném místě byli těsně před šestou hodinou podvečerní Karlovaráci (šest mandátů) a Starostové (rovněž šest mandátů). Po dvou mandátech má zatím shodně SPD a ODS.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Karlových Varech zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34,45 procenta hlasů. S velkým odstupem následovalo hnutí Karlovaráci, které podpořilo 11,64 procenta voličů. Přes deset procent hlasů získalo také hnutí SPD (10,82 procenta), koalice SPOLU složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 (10,64 procenta) a Karlovarská občanská alternativa (10,33 procenta). Do zastupitelstva se dostali také Piráti (6,5 procenta) a STAN (5,46 procenta).
Na spolupráci v rámci koalice se po volbách dohodlo vítězné hnutí ANO s Karlovaráky a SPOLU. Koalice v 35členném zastupitelstvu disponovala většinou 23 křesel. Primátorkou byla zvolena Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). V radě města mělo šest členů hnutí ANO, Karlovaráci dva a SPOLU jednoho. Kromě primátora mělo ANO dva náměstky a tři radní, Karlovaráci měli jednoho náměstka a jednoho radního a za koalici SPOLU se radním stal Petr Bursík z ODS.
Právě osoba Bursíka stála za předčasným koncem koalice. V srpnu 2024 totiž ANO vypovědělo koaliční smlouvu se SPOLU. Důvodem byl fakt, že policie obvinila Bursíka v souvislosti s případem údajných machinací s veřejnými zakázkami v Ústeckém kraji, ale i Karlových Varech. Bursík tehdy stíhání označil za neoprávněné. Na začátku září přesto rezignoval na funkci v radě města, kde ho nahradil Viktor Linhart (ODS).
Ten ovšem v radě zůstal pouze dočasně. Zástupci ANO a Karlovaráků totiž 4. prosince 2024 podepsali novou koaliční smlouvu už bez SPOLU. Nová koalice si v zastupitelstvu i nadále udržela většinu, když disponovala devatenácti mandáty. Pozici v radě, která původně náležela SPOLU, nově získali Karlovaráci.