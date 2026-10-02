Stovky aut se sjely na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Na ilegální tuningový sraz v pražských Čakovicích se v pátek večer sjely stovky aut. Pražský policejní mluvčí Jan Daněk kolem 21:30 uvedl, že policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky. Zhruba o hodinu později podle zpravodaje ČTK na místě už bylo parkoviště téměř bez lidí, na odjezd čekala asi třetina aut. O konání ilegálního sjezdu až tisíců tuningových aut informovala policie v úterý, akce má proběhnout i v sobotu v Brně. Zjistila to zejména ze sociálních sítí, nachystala rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce v Čakovicích komplikovala provoz aut i veřejné dopravy.

Na parkoviště u čakovického hypermarketu přijelo podle hrubého odhadu policie až tisíc aut a dorazilo 2500 lidí, řekl Daněk. Policie podle něj nezaznamenala žádné zásadní problémy. „Naše přítomnost zřejmě účastníky odrazuje od protiprávního jednání,“ řekl mluvčí kolem 22:00. Podle zpravodaje ČTK policisté začali kontrolovat řidiče aut vyjíždějících z parkoviště, vozidla tak mohla odjíždět jen velmi pomalu, na což někteří účastníci srazu reagovali túrováním motorů a troubením. Ze vzduchu na akci dohlížel policejní vrtulník.

Parkoviště po zahájení akce zcela zaplnili lidé, auta a motocykly. Zněl zvuk policejních houkaček a motorů, někteří motorkáři své stroje túrovali. Na parkoviště přišly tisíce převážně mladých lidí, vozy si prohlíželi, fotografovali a natáčeli na mobily. Dorazili často pěšky, doprava byla přechodně zablokovaná od letňanského zimního stadionu, komplikovaný byl také průjezd autobusů MHD. Na sraz si stěžovali lidé, kteří si do hypermarketu přijeli nakoupit a akce také jim ztěžovala odjezd.

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Po 22:30 už bylo parkoviště téměř bez lidí, na odjezd však stále čekala asi třetina aut. Podle informací ČTK účastníci srazu plánovali přesun přes Prahu na parkoviště u obchodního centra na Zličíně.

Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždycky ji doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.

Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. Zapojily se také mobilní hlídky cizinecké policie. Policie plánovala zapojit i drony.

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Policisté hlídají také hraniční přechody a významné příjezdové cesty. Třeba jihomoravská policie dnes informovala o tom, že nedaleko hranic ukončila jízdu dvěma cizincům, kteří na celoevropský tuningový sraz mířili. Jednomu odebrala osvědčení o registraci vozu kvůli neschváleným úpravám, druhý, sedmnáctiletý, jel bez řidičského průkazu.

V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. „Pod dohledem budou kromě hlavních komunikací také odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde lze předpokládat krátkodobé shromažďování účastníků,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou od čtvrtka především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy.

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