Policisté nasadili první mobilní hlukoměr, odhaluje „řvoucí“ výfuky

Jako první v Česku využívají policisté z Olomouckého kraje mobilní hlukoměr. Ten jim bude sloužit pro kontrolu upravených výfuků motorek nebo aut. Na hluk – především v okolí Červenohorského sedla – si roky stěžují tamní obyvatelé i turisté.
Policisté zařízení převzali v pátek. „Umožní lepší kontrolu a regulaci nadměrného hluku, který je způsobený provozem aut a motorek s často nevyhovujícími výfukovými systémy,“ popsala mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
Policisté při kontrole umístí na převodovku vozidla čidlo, za výfuk mikrofon, nastaví akustickou stěnu a řidič dostane pokyn, aby vytočil obrátky motoru do požadovaných hodnot. „Díky mobilnímu zařízení budou okamžitě k dispozici přesná data o skutečné míře hluku a bude jasné, zda jsou naměřené hodnoty vzhledem k původním technickým parametrům v normě, nebo ne,“ uvedl náměstek hejtmana Bohuslav Hudec (ANO). Při překročení normy čeká řidiče bloková pokuta za úpravy technického stavu nebo se věc bude řešit ve správním řízení.
Hlukoměr i s příslušenstvím stál 312 tisíc korun. Využívat se bude především na zmíněném Červenohorském sedle. „Nadměrná hlučnost se opakovaně řeší právě v okolí Červenohorského sedla. Oblast je přitom primárně využívána lidmi k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Olomoucký kraj chce tímto krokem ve spolupráci s policií efektivně reagovat a kontrolovat nejvytíženější oblasti v Jeseníkách,“ poznamenal Hudec.
„Nevadí nám ti, kteří jedou někam na výlet. (...) Nám vadí závodníci, kteří jezdí z Červenohorského sedla směrem do Koutů, (...) jezdí nahoru dolů, dělají si závodní okruh. Je to šílený řev motorek,“ říká starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová (nestr.).