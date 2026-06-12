SpaceX vstupuje na burzu

Na trhu Nasdaq se v pátek začíná obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX (plným názvem Space Exploration Technologies). Firma, kterou založil a vede miliardář Elon Musk a která se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence (AI), si dala za cíl získat z primární veřejné nabídky akcií (IPO) 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). Jde tak o největší IPO všech dob.
Prospekt k uvedení akcií na burzu ukazuje výdaje v obrovském měřítku, převyšující ekonomický výkon některých států. V příštích letech se mají dál výrazně zvyšovat, neboť Musk dlouhodobě slibuje dopravu lidí na Mars. Peníze z primární veřejné nabídky akcií mají pomoci tyto futuristické plány financovat.
Pokud firma uvede akcie na trh podle plánu, mohl by se Musk brzy stát prvním dolarovým bilionářem. Už teď je přitom nejbohatším člověkem na světě, agentura Bloomberg ve středu jeho majetek odhadla na 696 miliard dolarů (14,6 bilionu korun).
Kromě finančních údajů Musk v prospektu popisuje svou vizi záchrany lidstva před vyhynutím, a to tím, že se stane meziplanetárním druhem. Nejprve chce vyslat lidi na Měsíc a vybudovat tam základnu, v dlouhodobém horizontu doufá v kolonizaci Marsu.
SpaceX ve zveřejněných materiálech uvedl, že kontrolu nad firmou bude mít po vstupu na burzu pevně v rukou Musk. Bude mít až 84,4 procenta akcií s hlasovacími právy. Tento podíl se ještě může nepatrně změnit podle toho, zda velké banky, které vstup firmy na burzu technicky zajišťují, uplatní právo na další akcie.
Firma loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby čtrnáct miliard dolarů.