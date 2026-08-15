Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, nejméně dva lidé zemřeli


15. 8. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně dva lidé zemřeli po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. Informovala o tom agentura AFP. Úřady původně vydaly varování před vlnou tsunami, které však později odvolaly.

Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.

Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před tsunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek, uvedla agentura AP. Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.

Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.

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