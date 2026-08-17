Současná epidemie eboly v Kongu je nejsmrtelnější v historii země

Současná epidemie eboly v Kongu si podle aktualizovaných vládních údajů vyžádala životy už 2325 lidí. Co do počtu obětí tak překonala zatím nejhorší epidemii v zemi z let 2018 až 2020, kdy v důsledku nákazy zemřelo 2299 lidí. Informovala o tom agentura Reuters.
Konžský institut veřejného zdraví ve své nejnovější zprávě zároveň uvedl, že počet potvrzených případů v neděli vzrostl na 4945, přičemž 101 případů bylo zjištěno během posledních 24 hodin.
Nejnovější, už sedmnáctá epidemie eboly v Kongu, se z hlediska počtu zjištěných případů již dříve stala největší v historii země – tohoto milníku dosáhla koncem července.
Tři měsíce od oficiálního oznámení překonává současnou epidemii v Kongu pouze ta, která v letech 2014 až 2016 postihla západní Afriku. Podle Světové zdravotnické organizace se tehdy v Guineji, Libérii a Sierra Leone infikovalo 28 616 lidí a 11 310 jich po nákaze zemřelo.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Současnou epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.