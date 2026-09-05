Rusko tvrdí, že kvůli delegaci USA nebude tři dny útočit na Kyjev

Kreml uvedl, že ruský vůdce Vladimir Putin vydal pokyn neútočit tři dny na Kyjev. Tvrdí, že to souvisí s chystaným nedělním příjezdem vyjednavačů USA na Ukrajinu. Kvůli jejich návštěvě v Moskvě a Kyjevě tento víkend vyhlásila Ukrajina už od půlnoci na sobotu příměří a vyzvala k jeho dodržování i Rusko. Moskva ho ignorovala a útočila mimo jiné na letiště v Kyjevě a Boryspilu, kde by případně mohla v neděli delegace USA přistát. V sobotu Američané jednají v Moskvě.
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova platí ruská přestávka v útocích na Kyjev od sobotní půlnoci. Kreml ji oznámil několik hodin poté, co v Moskvě přistáli američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Putin se s nimi v sobotu sejde, uvedl Peskov.
Peskov pauzu v úderech na Kyjev oznámil v odpovědi na otázku, zda má informace o návrhu příměří ze strany Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj totiž v pátek uvedl, že Ukrajina s ohledem na cestu amerických vyjednavačů do Ruska, jejich jednání a související logistiku pozastavuje své vzdušné údery v Rusku, a žádal, aby Moskva postupovala obdobně.
Rusko ale v noci na sobotu v reakci na očekávaný přílet americké delegace udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, dodal ukrajinský prezident.
Šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov stanici Suspilne sdělil, že Ukrajina Rusku návrh na příměří zaslala a že byl předán Putinovi. Netýkal se podle Budanova pouze vzdušných úderů, ale i bojových operací na frontě. Moskva ale na návrh neodpověděla, dodal Budanov.
Zelenskyj oznámil, že americkou delegaci v Kyjevě očekává v neděli. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Witkoffa a Kushnera od jejich první návštěvy Ukrajiny v pozici vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa odradit vyvoláváním obav ohledně bezpečnosti cesty.
Dvojici vyslanců amerického prezidenta Trumpa přivítal na letišti v Moskvě zmocněnec ruského vůdce Kirill Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou. Witkoff a Kushner naposledy navštívili Putina v Kremlu letos v lednu.
Neúspěšná jednání s Ruskem
Snaha Washingtonu o ukončení ruské války proti Ukrajině polevila, zatímco se Spojené státy soustředily na válku s Íránem, kterou spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února. Putin na začátku tohoto týdne uvedl, že vyjednávání o ukončení rusko-ukrajinské války „poněkud ustrnula“.
Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl. „Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá udělat ještě něco. Možná je tam dobrá šance,“ prohlásil Trump.
Trump či další američtí představitelé už v minulosti několikrát tvrdili, že konec války se díky jejich vyjednávání blíží. Nakonec se ale vždy ukázalo, že Rusko nehodlá slevit ze svých požadavků, které by vedly k likvidaci nezávislé Ukrajiny a jejímu podřízení Moskvě, což je pro Kyjev nepřijatelné.