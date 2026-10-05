Kopilot letu Flydubai chtěl dle médií vrazit letadlem do telavivského letiště

Kopilot letu FZ 1073 z Dubaje do Tel Avivu společnosti Flydubai, který se 30. září pokusil o havárii letadla se 182 lidmi na palubě, zamýšlel narazit do budov nebo jednoho ze stojících letadel na mezinárodním letišti Ben Guriona u izraelského hlavního města Tel Avivu, píší izraelská média Times of Israel či Jerusalem Post s odvoláním na vyšetřovatele incidentu.
„Snažil jsem se nechat najmout všemi leteckými společnostmi. Operaci jsem naplánoval ještě předtím, než mě společnost přijala,“ uvedl pilot během výslechu, píše Jerusalem Post (JP). „Mým snem bylo narazit do letiště Ben Guriona,“ dodal kopilot. Údajně však také zvažoval narazit letadlem do jednoho z telavivských mrakodrapů, píše JP s odkazem na italský deník Corriere Della Sera.
Kopilot, kterého média identifikují jako Hamáma Hamámího a je vyslýchán ve vazbě ve Spojených arabských emirátech, řekl vyšetřovatelům, že měl v úmyslu zbavit se kapitána Smita Maččchara a pokračovat dál v letu jako obvykle, získat všechna nezbytná povolení k přistání a poté narazit do budovy nebo letadla na letišti.
Chtěl počkat až do poslední chvíle proto, aby zabránil komukoli uvědomit si, co se děje a vyhnul se tak poplachu, píší Times of Israel (ToI).
To se mu však nezdařilo. Napadl v kokpitu kapitána Maččchara, tomu se ale podařilo otevřít dveře a umožnit cestujícím a části posádky útočníka přemoct. Letadlo muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Vyšetřovatelé nyní mimo jiné zjišťují, zda muž jednal sám, nebo měl vazby na některou extremistickou skupinu.
Hamámí prý útok plánoval několik měsíců. Několikrát se za tu dobu objevil na letišti Ben Guriona. Vyšetřovatelům sdělil, že když přijel v červnu, věnoval se výhradně shromažďování zpravodajských informací a plánování svého útoku. Ten chtěl uskutečnit už v červenci, ale nakonec ho na poslední chvíli zrušil, protože se spřátelil s jedním z přítomných členů posádky.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac již dříve řekl, že incident na palubě letounu byl podle prvních informací pokusem o džihádistický teroristický čin.