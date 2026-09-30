Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

Letadlo společnosti Flydubai směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabúku. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyvrátil původně panující obavy z možného únosu, napsala agentura Reuters. Podle izraelských bezpečnostních zdrojů incident zřejmě způsobila hádka mezi piloty na palubě, napsal server Times of Israel (ToI). Podle izraelského činitele vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat.
Podle údajů ze sledování letů letadlo nejprve vyslalo mezinárodní nouzový signál a následně ohlásilo kód označující únos či nezákonný zásah, uvádí Reuters. Podle bezpečnostních zdrojů Izrael k letadlu vyslal své stíhačky. Na palubě komerčního letu bylo asi 180 cestujících, uvedl ToI. Podle izraelské armády náčelník generálního štábu Ejal Zamir svolal poradu s vysokými armádními důstojníky k posouzení incidentu. O věci mimořádně jednali také Netanjahu a izraelský ministr obrany Jisra'el Kac.
Data z veřejně dostupných zdrojů podle webu ukazují, že po dvou hodinách a patnácti minutách letu stroj náhle prudce klesl. Následně podle ToI letoun opět stoupal, než znovu prudce klesl. Během následující hodiny se pak stroji nepodařilo držet stabilní výšku, což podle serveru ukazuje, že byl ovládán ručně, a nikoliv autopilotem.
V médiích se podle ToI šíří nepotvrzené zprávy založené na svědectvích cestujících v letadle, že se jeden z pilotů pokusil způsobit havárii letadla, ale druhý pilot ho s pomocí cestujících zastavil. Nejmenovaný izraelský činitel podle ToI sdělil televizi Channel 12, že kopilot je vyšetřován kvůli náznakům, že se pokusil převzít kontrolu nad letadlem s cílem způsobit jeho havárii. „Bylo zabráněno nejvážnější katastrofě,“ dodal činitel.
Někteří cestující popisovali chaos a paniku při střemhlavém klesání letadla i krev v kokpitu. Jeden z pilotů byl podle nich pobodán, zatímco někteří cestující údajně pomáhali posádce zkrotit útočníka.
Nejmenovaná žena události popsala prostřednictvím textové zprávy pro Channel 12. „V letadle jsme slyšeli křik. Pak otevřeli kokpit a viděli jsme krev. Někdo pilota bodl kapesním nožem,“ napsala. Jiná žena v telefonátu televizi sdělila, že se v letadle začaly ozývat výkřiky od cestujících, kteří si uvědomili, co se děje. Jeden z pilotů byl podle ní pobodán a vážně zraněn, v důsledku čehož ztratil kontrolu nad letadlem. „Bylo to velmi děsivé,“ popsala cestující.
Dubajská letecká společnost Flydubai potvrdila, že došlo k „incidentu“ a uvedla, že všichni cestující „bezpečně“ přistáli na letišti Tabúk v Saúdské Arábii. „Další informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici další potvrzené podrobnosti,“ doplnila společnost.