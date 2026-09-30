Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu


30. 9. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, The Times of Israel

Letadlo společnosti Flydubai směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabúku. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyvrátil původně panující obavy z možného únosu, napsala agentura Reuters. Podle izraelských bezpečnostních zdrojů incident zřejmě způsobila hádka mezi piloty na palubě, napsal server Times of Israel (ToI). Podle izraelského činitele vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat.

Podle údajů ze sledování letů letadlo nejprve vyslalo mezinárodní nouzový signál a následně ohlásilo kód označující únos či nezákonný zásah, uvádí Reuters. Podle bezpečnostních zdrojů Izrael k letadlu vyslal své stíhačky. Na palubě komerčního letu bylo asi 180 cestujících, uvedl ToI. Podle izraelské armády náčelník generálního štábu Ejal Zamir svolal poradu s vysokými armádními důstojníky k posouzení incidentu. O věci mimořádně jednali také Netanjahu a izraelský ministr obrany Jisra'el Kac.

Data z veřejně dostupných zdrojů podle webu ukazují, že po dvou hodinách a patnácti minutách letu stroj náhle prudce klesl. Následně podle ToI letoun opět stoupal, než znovu prudce klesl. Během následující hodiny se pak stroji nepodařilo držet stabilní výšku, což podle serveru ukazuje, že byl ovládán ručně, a nikoliv autopilotem.

V médiích se podle ToI šíří nepotvrzené zprávy založené na svědectvích cestujících v letadle, že se jeden z pilotů pokusil způsobit havárii letadla, ale druhý pilot ho s pomocí cestujících zastavil. Nejmenovaný izraelský činitel podle ToI sdělil televizi Channel 12, že kopilot je vyšetřován kvůli náznakům, že se pokusil převzít kontrolu nad letadlem s cílem způsobit jeho havárii. „Bylo zabráněno nejvážnější katastrofě,“ dodal činitel.

Osvobození izraelského letadla se účastnili budoucí premiéři. Teď se akce dočkala zfilmování
obrázek

Někteří cestující popisovali chaos a paniku při střemhlavém klesání letadla i krev v kokpitu. Jeden z pilotů byl podle nich pobodán, zatímco někteří cestující údajně pomáhali posádce zkrotit útočníka.

Nejmenovaná žena události popsala prostřednictvím textové zprávy pro Channel 12. „V letadle jsme slyšeli křik. Pak otevřeli kokpit a viděli jsme krev. Někdo pilota bodl kapesním nožem,“ napsala. Jiná žena v telefonátu televizi sdělila, že se v letadle začaly ozývat výkřiky od cestujících, kteří si uvědomili, co se děje. Jeden z pilotů byl podle ní pobodán a vážně zraněn, v důsledku čehož ztratil kontrolu nad letadlem. „Bylo to velmi děsivé,“ popsala cestující.

Dubajská letecká společnost Flydubai potvrdila, že došlo k „incidentu“ a uvedla, že všichni cestující „bezpečně“ přistáli na letišti Tabúk v Saúdské Arábii. „Další informace budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici další potvrzené podrobnosti,“ doplnila společnost.

Při silné turbulenci se zranilo 25 lidí, letadlo muselo nouzově přistát
Ilustrační snímek

Výběr redakce

„Naše vláda je úspěšná.“ Koaliční představitelé ve sněmovně hájí kroky kabinetu

Živě„Naše vláda je úspěšná.“ Koaliční představitelé ve sněmovně hájí kroky kabinetu

03:39AktualizovánoPrávě teď
Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

11:05Aktualizovánopřed 7 mminutami
Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

06:18Aktualizovánopřed 33 mminutami
Senát má na programu návrh na nepromlčitelnost trestného činu vraždy

ŽivěSenát má na programu návrh na nepromlčitelnost trestného činu vraždy

10:01Aktualizovánopřed 48 mminutami
Rusko zabilo dítě v Kyjevské oblasti, z Polska a Rumunska vzlétla letadla

Rusko zabilo dítě v Kyjevské oblasti, z Polska a Rumunska vzlétla letadla

07:59Aktualizovánopřed 51 mminutami
Na pomoc Pobaltí bychom v případě napadení museli vyslat dvě brigády, řekl Babiš

Na pomoc Pobaltí bychom v případě napadení museli vyslat dvě brigády, řekl Babiš

před 1 hhodinou
Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

před 2 hhodinami
Boeing získal zakázku na stíhačky nové generace pro námořnictvo USA

Boeing získal zakázku na stíhačky nové generace pro námořnictvo USA

00:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Pilot se zřejmě pokusil havarovat s letadlem z Dubaje do Tel Avivu

Letadlo společnosti Flydubai směřující z Dubaje do Tel Avivu ve středu vyslalo nouzový signál a změnilo kurz na Saúdskou Arábii, kde přistálo na letišti v Tabúku. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyvrátil původně panující obavy z možného únosu, napsala agentura Reuters. Podle izraelských bezpečnostních zdrojů incident zřejmě způsobila hádka mezi piloty na palubě, napsal server Times of Israel (ToI). Podle izraelského činitele vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat.
11:05Aktualizovánopřed 7 mminutami

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

Americkým jednotkám ve středu vypršela lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku, informovala agentura Reuters. Dopoledne středoevropského času Pentagon oznámil, že vojenská mise USA a jejich koaličních partnerů v Iráku oficiálně skončila. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu (IS).
06:18Aktualizovánopřed 33 mminutami

Vláda USA hodlá rozvolnit normy pro efektivitu aut, aby ceny vozů klesly

Americké ministerstvo dopravy oznámilo, že dokončilo předpis, který má zvrátit normy pro efektivitu automobilů schválené za vlády předchozího prezidenta USA Joea Bidena. Současná vláda si od toho slibuje, že cena vozů pro koncové spotřebitele klesne. Část expertů ale varuje, že změny mohou poškodit postavení amerických automobilek na světovém trhu.
před 39 mminutami

Rusko zabilo dítě v Kyjevské oblasti, z Polska a Rumunska vzlétla letadla

Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zahynulo dítě a další dva lidé, oznámili tamní představitelé. Polsko a Rumunsko kvůli těmto útokům vyslaly do vzduchu své vojenské letouny. Do pohotovosti byla uvedena také polská protivzdušná obrana, sdělila polská armáda. Poláci rovněž dočasně uzavřeli dvě letiště, jejich provoz byl ráno obnoven.
07:59Aktualizovánopřed 51 mminutami

Německá policie podnikla rozsáhlou razii proti motorkářům z klubu Hells Angels

Německá policie ve středu ráno podnikla rozsáhlou razii proti členům motorkářského klubu Hells Angels, mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Informovala o tom policie ze západoněmeckého Duisburgu. Při koordinované akci zasahují také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku.
před 2 hhodinami

Boeing získal zakázku na stíhačky nové generace pro námořnictvo USA

Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing, oznámilo v noci na středu americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů (431 miliard korun). Společnost Boeing už loni vyhrála soutěž na novou generaci stíhaček pro americkou armádu, které dodá radarem obtížně zachytitelné stroje označované jako F-47.
00:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump podepsal s lídry AI společností dohodu o regulaci

Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence (AI) dohodu o regulaci sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu jako „morálně závazné“. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž chce Trump ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Meloniová chce s Babišem spolupracovat na reformě systému emisních povolenek

Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Babiš naopak vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

před 19 hhodinami
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

před 20 hhodinami
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026