Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Po ruských útocích zahynuli v Charkově čtyři lidé, informoval v úterý šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské drony útočily i v jiných částech Ukrajiny. Podle šéfa regionální správy Mykolajivské oblasti Heorhije Rešetilova bezpilotní stroje poškodily třeba nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv. Naopak Ukrajina v noci na úterý měla cílit na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku, tvrdí tamní gubernátor Vladimir Vladimirov.

Syněhubov oznámil, že Rusové v pondělí v pozdních večerních hodinách zaútočili na civilní infrastrukturu Charkova deseti střelami. Zasáhli několik bytových a rodinných domů. V troskách byla do rána objevena čtyři těla.

Údery na město dle ukrajinských záchranných složek zranily jedenáct lidí. Při útocích v Dněpropetrovské oblasti byl zraněn jeden člověk, informoval šéf místní vojenské správy Oleksandr Hanža.

Ve městě Rivne je po ranních útocích podle šéfa rivnenské oblastní vojenské správy čtrnáct zraněných, z toho jeden ve vážném stavu. Podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého dron ve městě zasáhl vzdělávací zařízení. Ministerský předseda uvedl, že na místě jsou mrtví i ranění, konkrétní čísla však neposkytl.

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Poškozené sklady i rodinné domy

V Mykolajivské oblasti poškodily drony kromě nákladního terminálu také sklady a rodinné domy, upřesnil Rešetilov. Ve Lvovské oblasti ruské drony zničily nebo poškodily několik rodinných domů, infrastrukturu a několik aut. Podle šéfa místní vojenské správy Maksyma Kozyckého se tyto útoky obešly beze ztrát na životech.

Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 129 dronů a další střely. Zneškodnit se podařilo 89 z nich. Naopak ruské ministerstvo obrany tvrdí , že v noci bylo zneškodněno 604 ukrajinských dronů, které měly útočit například v Moskevské, Voroněžské nebo Tverské oblasti.

Vladimirov rozsah škod v Něvinnomyssku ani místo poškození neupřesnil. Sdělil pouze, že škody se vyhodnocují a že opraváři již pracují na jejich odstranění. Agentura Reuters poznamenala, že ve městě je mimo jiné velký chemický závod. Gubernátor dále tvrdí, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila.

Energetické příměří

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj mezitím uvedl, že Kyjev druhý den energetického příměří, které v neděli ohlásil americký prezident Donald Trump, neútočil na ropné rafinerie a energetickou infrastrukturu v Rusku. Podle něj však Moskva od neděle v úderech pokračovala.

Kreml dle agentury Reuters sdělil, že „kontakty ohledně energetického příměří, které ohlásil Trump, pokračují“. Dále se k věci nechtěl vyjádřit.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Země v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská invazní armáda.

Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila
Americký prezident Donald Trump

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