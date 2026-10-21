Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, úřady hlásí zraněné

Rusko během noci na čtvrtek zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, informovaly ukrajinské úřady. Zranění utrpělo šest lidí, byly poškozeny rodinné domy a čerpací stanice. Informuje o tom agentura Reuters.
Vojenská správa ukrajinské metropole uvedla, že zasažena byla čerpací stanice na východní straně řeky Dněpr a několik rodinných domů. Podle svědka agentury Reuters se ve městě ozývaly výbuchy. Na místě jsou podle ukrajinských úřadů zranění.
Kyjevský starosta Vitalij Klyčko na síti Telegram uvedl, že údery zasáhly dvě čtvrti na východní straně Dněpru. Zraněno pole starosty bylo šest lidí, čtyři lidé skončili v nemocnici. Výstraha před dronovými útoky trvala více než dvě hodiny od prvního oznámení.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinská města v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou, která odmítá slevit ze svých podmínek.