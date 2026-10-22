Polky v desítkách měst demonstrovaly za zmírnění zákazu potratů


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Obyvatelky Polska se ve čtvrtek večer na demonstracích ve dvou desítkách polských měst domáhaly, aby proevropská vláda premiéra Donalda Tuska splnila někdejší slib voličkám, že zmírní téměř úplný zákaz interrupcí, který dosud v této převážně katolické zemi platí. Na řadě míst se současně konaly protidemonstrace s modlitbami, informovala média. Protesty se odehrály při příležitosti šestého výročí nálezu ústavního soudu, který ještě více omezil možnost legálních potratů.

Vládní koalice v Sejmu, dolní komoře parlamentu, tento týden odhlasovala zákony, které mají alespoň částečně dekriminalizovat protipotratové předpisy. Ale stoupenkyně ženských práv tento krok nenadchl, pokládají ho za polovičatý a podniknutý v naději na získání hlasů žen ve volbách v příštím roce. Navíc koalice nemá dost hlasů, aby přehlasovala očekávané veto konzervativního prezidenta Karola Nawrockého.

Potraty zůstávají v Polsku tabuizovaným tématem. Země má v současnosti jedny z nejpřísnějších protipotratových předpisů v Evropě. Přísnější pravidla platí už jen na Maltě, poznamenala agentura AP.

Koalice proevropských stran vedených premiérem Donaldem Tuskem zvítězila ve volbách v roce 2023 i díky slibu, že liberalizuje protipotratové zákony. Místo toho však vláda zavedla opatření, která mají nemocnicím zabránit v odmítání provádět legální potraty z náboženských důvodů. „Stát se bude stále účinněji stavět na stranu ženy v okamžicích, kdy činí zásadní životní rozhodnutí,“ prohlašoval tehdy Tusk.

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Ilustrační foto

Podle údajů Národního fondu zdraví provedly polské nemocnice v první polovině letošního roku celkem 573 potratů, zatímco za celý rok 2022, tedy před nástupem Tuskovy vlády, jich bylo 452. Ale mimo nemocnice se každý rok v soukromých ordinacích provádějí desítky tisíc potratů, tvrdí aktivistky, podle kterých Tuskova vláda zradila polské ženy.

„Vládní sliby fungují jako určitá dezinformace,“ řekla AP Zofia Marcineková z varšavské organizace Abortion Dream Team. „Ženy, které otěhotní, slyší od premiéra, že je vše v pořádku a že mají k potratům přístup. Když pak dorazí do nemocnice, zjistí, že tomu tak není. Obracejí se na nás, ale to už je často pozdě,“ řekla.

Abortion Dream Team naproti parlamentu ve Varšavě otevřel „potratovou kliniku“, kde ženy mohou získat informace o svých možnostech, případně v přítomnosti podporujících aktivistek užít potratové pilulky. Letos v září aktivistky na stejném místě zprovoznily také výdejní box s potratovými pilulkami, který přezdívají „Abortomat“.

Červená karta pro premiéra

V řadě měst ženy ve čtvrtek protestovaly pod heslem „červená karta za vládu“ kvůli absenci změn. „Jak je možné, že vláda Donalda Tuska, které v roce 2023 tak velká část z nás věřila, po tolik let pro nás nic neudělala?“ ptala se žena řečnící na demonstraci v Krakově. „Hanba!“ skandoval dav podle listu Gazeta Wyborcza.

„Je těžké smířit se s tak zdrcujícím rozčarováním, ale musíme doufat, že nakonec uspějeme,“ řekla na demonstraci ve Štětíně Bogna Czałczyńská ze sdružení Kongres Kobiet. „Měly bychom demonstrovat, dokud se zákony nezmění,“ apelovala Elžbieta Osińská na protestu ve městě Bielsko-Biala.

Demonstrantky ve Varšavě požadovaly, aby vládní koalice během zbývajícího roku do voleb splnila své sliby, dané před třemi lety voličkám, tedy aby potraty byly legální, bezpečné a zdarma. „Pane premiére, vyznáte se ve fotbale. Máte červenou kartu!“ prohlásila Agnieszka ze spolku Strajk Kobiet (Stávka žen) na Tuskovu adresu.

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„Přišla jsem na demonstraci, protože chci být matkou a zajistit svému dítěti lepší budoucnost. Ale jestli se situace v Polsku nezmění, nikdy se neodvážím otěhotnět,“ řekla deníku šestadvacetiletá Ola v Lodži.

Na protidemonstraci v Katovicích zaznělo, že každý den jsou v Polsku zabity dvě nenarozené děti, v Krakově na protidemonstraci pouštěli z reproduktorů dětský pláč. „Zastavte zabíjení dětí! Zastavte barbarství,“ znělo ve městě Rzeszów, kde hrstka demonstrantů třímala transparenty s vyobrazením zakrvácených plodů.

„Proč je něčí svědomí důležitější než můj život a zdraví?“ ptala se na demonstraci ve Štětíně sedmnáctiletá Maja. „Mé tělo nepatří politikům. Nehodláme mlčet. Naše těla jsou naší volbou!“ prohlásila.

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