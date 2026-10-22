ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

V Ostravě ve čtvrtek podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě ve středu večer se přitom uskupení srdcOVA tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky pokusilo dohodu zvrátit a nabídlo Starostům pro Ostravu a Ostravaku spolupráci bez ANO. A to včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem pak šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
ANO bude mít v radě pět zástupců. Kromě Vereše, který jako primátor bude zodpovídat za finance či strategický rozvoj, to budou i jeho náměstkyně Markéta Langrová (majetek, bydlení či veřejné zakázky), náměstek Petr Holuša (investice) a Lucie Baránková Vilamová (územní plánování a evropské fondy). Radní bez portfeje bude Martina Jarošková.
Starostové budou mít čtyři radní. Boháč bude náměstek primátora se zaměřením na životní prostředí či energetiku. Kulturu a sport bude mít v gesci náměstek Tomáš Výtisk, školství a vzdělávání radní Patrik Hujdus a Jiří Jurečka bude radním bez portfeje. Za hnutí Ostravak bude náměstkem Michal Mariánek (sociální věci a zdravotnictví). Šéf hnutí Lukáš Semerák bude mít v gesci dopravu a IT.
Vereš sdělil, že nová rada bude mít méně uvolněných, tedy plně placených radních. Jejich počet se z devíti snížil na sedm. Méně bude i náměstků – místo sedmi šest. „Za celé volební období to bude znamenat úspory okolo čtyřiceti milionů korun. Není to mnoho, ale je to symbolický krok k tomu, že chceme šetřit,“ řekl.
Koalici se ve středu pokusilo změnit uskupení srdcOVA
Uskupení srdcOVA se ve středu pokusilo dohodnutou koalici změnit. Dosavadní primátor a lídr srdcOVA Jan Dohnal (ODS) nabídl Starostům možnost získat post primátora nebo většinu v jedenáctičlenné městské radě. Ostravaku nabídl nejméně stejné zastoupení jako v dohodnuté koalici s ANO, tedy dvě místa v radě. Starostové i Ostravak ale změnu odmítli.
Boháč postup uskupení srdcOVA kritizoval. Podle něj uskupení chybovalo při koaličním vyjednávání a jeho nabídky působí nevěrohodně. Podobně se vyjádřil i Semerák, podle něhož je dvojblok ANO a Starostů pevný a jeho hnutí už nemá příliš možností situaci ovlivnit. Dohnal nicméně podotkl, že prostor pro jednání stále existuje, protože ustavující zasedání zastupitelstva se podle předpokladu uskuteční až 9. listopadu.
ANO a Starostové pro Ostravu se spojili už dříve a následně hledali třetího partnera. Původně jednali také s Motoristy, které preferovalo ANO. Starostové se naopak klonili ke spolupráci s Ostravakem. Podle Vereše však byly požadavky Motoristů přehnané, mimo jiné žádali dvě pozice náměstků.
Priority nové koalice
Mezi priority nové koalice patří zefektivnění fungování města, hledání vnitřních úspor, problematika bydlení a rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Vereš chce jednat s ministerstvem zdravotnictví o možném převodu městské nemocnice na stát, který by podle něj umožnil její povýšení na fakultní nemocnici. Koalice chce také dokončit stavbu nového fotbalového stadionu a koncertní haly. Prioritou je i stavba multifunkční haly pro míčové sporty.
V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice 37 mandátů. ANO letos vyhrálo volby se ziskem osmnácti křesel, Starostové pro Ostravu získali dvanáct mandátů a Ostravak sedm. Kromě srdcOVA, která získala třináct mandátů, jsou v ostravském zastupitelstvu ještě zmínění Motoristé s pěti zastupiteli.
V uplynulém volebním období v Ostravě vládla koalice ANO, SPOLU, Starostů pro Ostravu a Pirátů. Ti se ovšem do nového zastupitelstva nedostali.
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