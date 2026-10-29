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Cvičení v Uherském Hradišti poukázalo na problém s varovnými SMS


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24

Cvičení zásahu proti aktivnímu střelci v Uherském Hradišti „nasvítilo“ technický problém, kvůli kterému zákazníkům operátora O2 nechodí varovné SMS zprávy. Hasiči, kteří mají jejich rozesílání na starosti, sdělili, že o problému vědí už delší dobu a pracují na jeho odstranění. Spolehlivější varování obyvatel by mohl zajistit nový systém mobilních notifikací, který připravuje ministerstvo vnitra.

Hasiči předminulý pátek v Uherském Hradišti cvičili zásah proti aktivnímu střelci. Součástí tohoto nácviku bylo také informování lidí v okolí prostřednictvím SMS zpráv. Zatímco zákazníkům operátorů T-Mobile a Vodafone upozornění dorazilo, lidé využívající síť O2 žádnou zprávu neobdrželi.

Chyba přitom nebyla na straně operátora, ale hasičů. „V systému nastal problém s mapovými podklady a kvůli tomu bohužel ta esemeska nemohla být zákazníkům O2 doručena. I díky tomuhle cvičení pracujeme na odstranění (chyby),“ řekl České televizi mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Václav Pilný.

Problém by se dle něj mělo podařit odstranit ještě do konce října. Hasiči jsou kvůli tomu v kontaktu se zástupci O2, což České televizi potvrdil také operátor. Systém přitom hasiči nevyužívají pouze při cvičeních, ale i při skutečných mimořádných událostech. Hrozí tak, že by v případě reálného nebezpečí zákazníkům O2 varovná zpráva nemusela dorazit.

Takzvané lokalizované SMS slouží k varování obyvatel například při požárech, povodních nebo útocích aktivního střelce. V případě takového incidentu požádá Policejní prezidium ČR hasiče o rozeslání zpráv do konkrétní oblasti, kde nebezpečí hrozí. Hasiči pak ve spolupráci s operátory zajistí jejich doručení prostřednictvím vysílačů pokrývajících danou lokalitu. Varování tak mohou obdržet lidé, jejichž telefony jsou k těmto vysílačům aktuálně připojené.

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Expert: SMS jsou doplňkový způsob informování

Lokalizované SMS ale mají i další omezení. Mobilní síť se může například přetížit a za sekundu dokáže odeslat jen omezený počet zpráv. „Jsou-li vedle sebe dva lidé, jednomu může přijít zpráva hned a druhému až za tři minuty,“ vysvětlil Pilný.

I kvůli těmto nedostatkům považuje bezpečnostní expert Zdeněk Kalvach varovné SMS spíše za doplňkový způsob informování. „Každá zpráva, která někomu přijde, je plus. Je to ale něco, na co se nelze spoléhat – že každému s jistotou přijde zpráva a máme vyřešeno varování,“ přiblížil svůj úhel pohledu Kalvach.

Podle něj je zásadní, aby se informace o nebezpečí dostaly k lidem co nejrychleji, zejména při útoku aktivního střelce. „Nejspolehlivější z technické roviny je vnitřní rozhlas v budovách. To je to nejrychlejší, co je možné použít. Pak jsou to whatsappové skupiny, pracovní e-maily, zaměstnanecké účty. No a pak samozřejmě komunitní varování – můžeme na sebe křičet: ‚Bacha, schovej se, útočník‘,“ vypočítává možnosti expert.

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Operační centrum

Anglický překlad varoval před střelcem, nezmínil ale cvičení

Cvičení v Uherském Hradišti odhalilo ještě jeden nedostatek varovných zpráv, v tomto případě v jejich anglickém překladu. Hasiči totiž rozesílají SMS ve dvou jazykových verzích – české a právě anglické. Zatímco zpráva v češtině upozorňovala, že jde o cvičení, v anglické tato informace chyběla. Příjemci se tak dozvěděli, že na Studentském náměstí v Uherském Hradišti je aktivní střelec, kterého navíc podle chybného překladu „vypustili“ záchranáři.

Policie, která rozesílání zpráv prostřednictvím hasičů zajišťuje, anglickou verzi po čtyřiceti minutách opravila. Následně odeslala další SMS s upozorněním, že jde o cvičení.

Zlínští policisté připustili, že překlad byl kostrbatý, a za chybu se omluvili. „Ale právě tato cvičení nám mohou ukázat slabá místa a zjistit nedostatky, ze kterých se učíme,“ uvedla pro ČT mluvčí zlínské policie Šárka Trnková. Strážci zákona podle ní při překladu použili oficiální policejní překladač, který je součástí jejich technické podpory.

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Hasiči – ilustrační foto

Nový systém má umožnit rychlejší varování obyvatel

Lokalizované SMS má příští rok doplnit nový systém varování obyvatel, který připravuje ministerstvo vnitra a o němž už dříve informoval Český rozhlas.

Systém s názvem CZ-Alert bude využívat notifikace v mobilních telefonech, které bude možné rozesílat neomezenému počtu lidí. „Varování je možné vyslat také pro rozsáhlé území, například celý kraj nebo i celou republiku,“ napsala ČT Hana Malá z odboru komunikace resortu vnitra.

Na rozdíl od lokalizovaných SMS mají notifikace dorazit všem příjemcům ve stejnou chvíli. Dosavadní varovné SMS ale zcela nenahradí. Ty nadále zůstanou součástí systému informování obyvatel při mimořádných událostech.

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