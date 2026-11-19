Myanmar je podle Mezinárodního soudního dvora (ICJ) odpovědný za genocidu muslimské menšiny Rohingů. Soudní dvůr ve čtvrtek uvedl, že záměrem Myanmaru bylo v roce 2017 zničit významnou část příslušníků této menšiny. Tisková agentura DPA píše, že je to poprvé, kdy nejvyšší soud OSN shledal nějaký stát odpovědným za genocidu.
„Na základě všech shromážděných důkazů se soud domnívá, že (...) jednání Myanmaru může vysvětlit jedině záměr zničit podstatnou část rohingského obyvatelstva v Arakanském státu,“ řekl předseda ICJ Judži Iwasawa během čtvrtečního jednání.
Iwasawa uvedl, že myanmarské bezpečnostní složky během brutálního zásahu proti Rohingům v roce 2017 zabily tisíce civilistů. Příslušníci bezpečnostního aparátu je znásilňovali, dopouštěli se krutého násilí na rohingských dětech a ničili vesnice příslušníků této menšiny. Na Rohingy, kteří se v této situaci snažili uprchnout do Bangladéše, myanmarští vojáci útočili.
Myanmarskou vládu z porušení Úmluvy OSN o genocidě z roku 1948 před nejvyšším soudním orgánem OSN obvinila západoafrická Gambie. Agentura Reuters už dříve napsala, že rozsudek ICJ v této věci by mohl ovlivnit i rozhodnutí v případu obvinění Izraele kvůli jeho postupu vůči Palestincům v Pásmu Gazy.