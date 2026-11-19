Na Plzeňsku havaroval ve čtvrtek autobus, který převážel desítky dětí. Po kolizi s osobním autem se ocitl částečně na boku, hasiči děti a pedagogy dostávali ven okénky. Řidička auta zemřela. V autobuse utrpělo zranění deset dětí a tři dospělí. Žádné zranění není život ohrožující, řekl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
„Celkově z místa transportujeme třináct osob, z toho deset dětí a tři dospělé osoby. Z deseti dětí osm má velmi lehká zranění, dvě děti transportujeme s podezřením na středně těžká zranění a tři dospělí mají středně těžká zranění. Jedna osoba utrpěla smrtelné zranění. Zbylých 38 dětí bylo předáno nezraněných do evakuačního autobusu,“ shrnul Štěpán.
„Nehoda se stala kolem 10:45 mezi Kaznějovem a Třemošnou na silnici první třídy I/27 z Plzně na Most, provoz je zcela zastaven,“ uvedla policie.
Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar sdělil, že autobus převážel několik desítek dětí. Protože skončil zčásti na boku a nebylo možné z něj vystoupit dveřmi, hasiči děti a pedagogy dostávali ven přes okénko. Na místo dorazil i evakuační autobus z Košutky.
Záchranáři, kteří vyhlásili režim mimořádné události s hromadným postižením osob, poslali k nehodě čtyři sanitky, dvě výjezdové skupiny s lékařem a inspektora provozu. „Zasahující lékař musel na místě konstatovat smrt,“ uvedl Štěpán o řidičce auta. Záchranáři zkontrolovali zdravotní stav všech cestujících a třídili je podle závažnosti zranění.
Nehoda se podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana stala na rovném úseku silnice. Šlo o čelní střet osobního auta s autobusem. Příčiny a další okolnosti policie zjišťuje.