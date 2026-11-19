Krymský most čelil v noci na čtvrtek dalšímu útoku. Nyní je na něm přerušena doprava, tvrdí Ruskem dosazená správa okupovaného ukrajinského poloostrova. Ukrajina zaútočila na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s Krymem, již v úterý a vážně jej poškodila. Škody způsobené aktuálním útokem se vyhodnocují, prohlásil šéf krymské správy Sergej Aksjonov.
„Všechny příslušné složky jsou na místě. Probíhá vyhodnocování způsobených škod,“ napsal Aksjonov na telegramu.
Ukrajina zaútočila na důležitou dopravní stavbu již několikrát, zatím naposledy v noci na úterý. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl útok výsledkem několikatýdenní operace a odvetou za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Nejnovější atak přišel jen několik hodin před dnešním setkáním ruského prezidenta Volodymyra Putina s jeho protějškem z USA Donaldem Trumpem a čínským vládcem Si Ťin-pchingem, s nimiž by se měl bavit mimo jiné právě o téměř pět let trvající válce na Ukrajině. Trump v posledních týdnech opět vyzývá k ukončení konfliktu, Moskva však stále neslevila z územních požadavků odmítaných Kyjevem, který se snaží vylepšit vyjednávací pozici například právě údery na ruskou infrastrukturu.
Ukrajina útočí na Krymský most opakovaně od počátku invaze. Jeden z největších úderů přišel už v říjnu 2022, kdy mohutná exploze nákladního vozu naloženého výbušninou způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár železničních cisteren.
V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev. Rusko se snaží útokům na most předcházet například tím, že posílilo protivzdušnou obranu v okolí a vybudovalo podmořské zábrany proti dronům v podobě sítí i bariér z potopených lodí.