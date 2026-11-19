Ukrajina má zájem o šestnáct letounů L-39 Skyfox české výroby, obchod podpořil ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na návštěvě Kyjeva. Výhrady má předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale jde o byznys a kabinet o něm nerozhoduje. Ukrajina měla už dřív zájem také o bitevníky L-159 z výzbroje české armády. Minulá i současná vláda ale odprodej odmítly s tím, že je letectvo potřebuje.
Nová generace letounů L-39 z Vodochod je sice původně zamýšlená jako cvičné letadlo, ale v bojové verzi může zasahovat například proti dronům. Britská analýza ho navrhuje zařadit do služeb Severoatlantické aliance (NATO). Havlíček oznámil, že by šestnáct strojů mohlo sloužit také na Ukrajině.
„Čtyři byly už potvrzeny v minulosti, nyní se jednalo o dalších dvanácti. Předběžné potvrzení je takové, že by to mohlo dopadnout, tak z toho mám radost,“ řekl ministr.
Podle vicepremiéra jde o obchodní záležitost mezi Ukrajinou a výrobcem letadel, firmou Aero, kterou je stát připravený podpořit garancemi. Podle šéfa SPD Tomia Okamury jsou ale místo dodávek zbraní potřeba mírová jednání. „Ukrajina si to zaplatí, české firmy to dodají. Já znova opakuji, že můj názor je, že dodávání zbraní na Ukrajinu prodlužuje konflikt a prodlužuje válku,“ řekl Okamura.
Babiš: Je to záležitost soukromé firmy
„Nevím, proč to pan Okamura komentuje. Je to záležitost soukromé firmy. My se v tom jako vláda neangažujeme, my jenom říkáme: Ano, Aero má Skyfox, je to skvělé letadlo,“ řekl Babiš.
Kabinet se podle premiéra snaží podpořit i prodej skyfoxů do Bulharska a dalších zemí. Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o ekonomickou diplomacii a zástupci vlády mají mluvit jedním hlasem. „Kazíme si tímto způsobem pověst a obchodní reputaci. Je to něco, na čem by se aktéři této vlády měli shodnout a předem dohodnout,“ řekla předsedkyně sněmovního výboru pro bezpečnost Černochová.
SPD má výhrady k pomoci Ukrajině dlouhodobě. Hnutí ale odmítalo také třeba plán ministra práce Aleše Juchelky (ANO) snížit podporu v nezaměstnanosti. Koncem minulého týdne vládní politici oznámili, že se blíží dohodě.