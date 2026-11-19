Jedna z nejobávanějších nemocí – rakovina slinivky břišní – je stále jen velmi špatně léčitelná, zlepšuje se ale diagnostika, což znamená, že se daří ji odhalovat dříve. Česká republika péči o nemocné v poslední době výrazně modernizovala.
Rakovina slinivky břišní patří k nejzávažnějším onkologickým onemocněním. V Česku si tuto diagnózu vyslechne více než 2500 lidí ročně, 2300 lidí na ni zemře. Celkově ji pět let po určení diagnózy přežije zhruba šest až deset procent pacientů.
Problém je, že výskyt tohoto onemocnění po celém světě plynule narůstá a Česko patří k zemím s vysokým počtem případů. V přepočtu na věkové složení obyvatel má dokonce pátou nejvyšší úmrtnost na tento nádor na celém světě. Právě 19. listopad se připomíná jako Světový den rakoviny slinivky břišní.
Věda ani medicína zatím nemají žádnou takzvanou stříbrnou kulku, která by tuto nemoc snadno porazila. Tento typ nádoru tedy bude i nadále jedním z těch nejnebezpečnějších. V posledních letech se ale daří hledat nové cesty, jak hrozbu snížit.
Bolest břicha a zad: Tupá nebo bodavá bolest v horní části břicha, která může vyzařovat do zad. Často se zhoršuje po jídle nebo vleže.
Žloutenka (ikterus): Zežloutnutí kůže a očního bělma, často doprovázené tmavou močí. Vzniká při útlaku žlučovodů.
Nevysvětlitelné hubnutí a nechutenství: Úbytek váhy bez změny jídelníčku či pohybu, ztráta chuti k jídlu a celková slabost nebo únava.
Zažívací potíže: Nevolnost, zvracení, nadýmání, pocit plnosti, průjem nebo objemná, mastná stolice (kvůli nedostatku trávicích enzymů).
Nově vzniklý diabetes: Náhlý rozvoj cukrovky, zejména u lidí nad 50 let bez zjevné příčiny, může souviset s poruchou funkce slinivky.
Zdroj: Masarykův onkologický ústav
Nemoc bez léku
V současnosti je způsobem, jak nádor slinivky zlikvidovat, chirurgický zákrok spojený s onkologickou léčbou.
„Rakovina slinivky je jedním z nejrychleji se zvětšujících nádorů. Některé práce uvádějí, že za den se zdvojnásobí počet nádorových buněk. Klíčem k úspěchu je proto včasné zachycení a důsledná centralizace péče do Center vysoce specializované péče v hepatopankreatobiliární (HPB) chirurgii,“ popsal onkochirurg Martin Oliverius.
„Od září letošního roku navíc intenzivně sledujeme čekací lhůty v HPB centrech, což pomáhá zajistit, aby se pacienti dostali k potřebné operaci bez zbytečných průtahů. K tomuto urychlení nám velmi pomáhá systém zavedených koordinátorů péče, kteří nejen pomáhají nemocnému v rychlém průchodu systémem, ale spolupracují na zkrácení celého intervalu od diagnózy k léčbě,“ doplňuje lékař.
Klíčové změny, které jsou koncentrované do několika pilířů, shrnul na čtvrtečním setkání s novináři datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
„Ministerstvo nově na datech velmi pečlivě hlídá rychlý průchod pacientů s karcinomem slinivky systémem. Od 1. ledna 2026 také fungují povinně ve všech Centrech vysoce specializované péče v hepatopankreatobiliární chirurgii noví koordinátoři onkologické péče. V případě významného podezření na karcinom slinivky je potřeba pacienta ze strany příslušného lékaře referovat co nejdříve do center k těmto koordinátorům. Zkušení koordinátoři pak zajistí hladký průchod pacienta systémem a mohou zkrátit dobu k léčbě o týdny až měsíce. Kontakty jsou již dnes jednoduše k dohledání na webech všech příslušných center,“ popsal Rybář.
Věda léčí pacienta budoucnosti
„Zatímco medicína léčí pacienty současnosti, věda pomáhá těm v budoucnosti,“ uvedl ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) Aleksi Šedo. Aby se zlepšil v budoucnosti pokrok v léčbě, je podle něj nutné investovat do akademického výzkumu, a to i v České republice.
Pozornost vědců také míří hlavně na rychlejší odhalení této nemoci – protože právě to hraje zásadní roli v úspěšném odstranění nádorů. „Současný výzkum karcinomu slinivky břišní se zaměřuje především na hledání možností dosud selhávající včasné diagnostiky, identifikaci nových nádorových biomarkerů, hlubší porozumění molekulárním mechanismům nádorového onemocnění a vývoj cílenější, personalizované léčby,“ doplnil Šedo.
„V rámci NÚVR se na tyto trendy zaměřuje mimo jiné výzkum s využitím trojrozměrných buněčných modelů a takzvaných pacientských avatarů – modelů lidských tumorů ve zvířeti. To umožňuje například testovat účinnost protinádorových léčiv a studovat mechanismy nádorové rezistence na léčbu.“
V současnosti jeho tým ve spolupráci s kolegy z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a s podporou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR zahajuje vývoj cílené molekulární sondy umožňující selektivní dopravu terapeutických radionuklidů do tkáně karcinomu slinivky břišní za účelem jeho precizní radionuklidové léčby.