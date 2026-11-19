Evropskou komisi zasáhl rozsáhlý kybernetický útok, který mohl ohrozit osobní údaje jejích zaměstnanců. Hackeři podle serveru Politico využili nástroj umělé inteligence k odhalování zranitelnosti v počítačových systémech. Útok narušil fungování některých interních služeb Komise a jeho plným rozsahem se úřady stále zabývají. Útok byl podle bruselského serveru natolik závažný, že se jím ve středu během svého pravidelného jednání zabývali i eurokomisaři.
Kybernetický útok odhalil začátkem listopadu úřad CERT-EU, který dohlíží na kybernetickou bezpečnost unijních institucí. Mezinárodní hackeři podle něj použili veřejně dostupný nástroj ARTEX využívající umělou inteligenci k vyhledávání zranitelností v IT systémech. Komise v reakci na útok několik aplikací preventivně odstavila, přístup k většině z nich již obnovila.
„Evropská komise v reakci na odhalenou kybernetickou kampaň přijala nezbytná opatření,“ řekl serveru Politico mluvčí komise Thomas Regnier. „Terčem útoku byly jednotlivé systémy a v souladu s našimi standardními postupy jsme informovali dotčené osoby,“ dodal.
Problémy trvaly déle než deset dní a zasáhly mimo jiné personální platformu Sysper, prostřednictvím které zaměstnanci získávají výplatní pásky, žádají o dovolenou a vykazují pracovní dobu. Narušen byl také systém MyPMO, který slouží k proplácení zdravotních výdajů. Výpadky postihly rovněž překladatelské služby. Výplaty zaměstnanců však podle zjištění Politica dorazily v obvyklém termínu.
„Komise se domnívá, že se jí podařilo dostat většinu útoku pod kontrolu, úplný rozsah případných škod ale zatím není jasný,“ řekl bruselskému serveru nejmenovaný unijní zdroj. „Systémy se začínají vracet do provozu. Na odpovědi si ale budeme muset ještě chvíli počkat,“ dodal.
Jedná se o nejnovější případ z řady významných kybernetických útoků a výpadků, které v posledních dnech zasáhly různé části světa. Minulý pátek zaznamenala výrazný výpadek služeb americká společnost Microsoft. Posléze kvůli problémům s komunikačními systémy musel americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyhlásit celonárodní pozastavení letů. Tento týden zaznamenaly problémy s fungováním i systémy důležitých bank. Podle stanice CNN se s výpadkem potýkala i zabezpečená síť americké Národní bezpečnostní agentury (NSA). Hackerské útoky zasáhly i weby společností BBC, Air France, Zoom či IKEA.
Kybernetické útoky přitom stále častěji neohrožují jen internetové služby, ale také běžný provoz firem a fyzickou infrastrukturu. V říjnu hackeři napadli chladicí systémy ve stovkách francouzských supermarketů, kde zvýšili teplotu v mrazácích a lednicích až na 50 stupňů Celsia. Obchody kvůli tomu musely zlikvidovat velké množství potravin a utrpěly škody v řádu milionů eur. Začátkem listopadu se podobné útoky objevily také v Belgii, Švédsku, Estonsku, Irsku, Finsku, Lucembursku a Nizozemsku. Zasaženy byly mimo jiné prodejny řetězců Delhaize, Carrefour, IKEA či Colruyt.