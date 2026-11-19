Pěstitelé, které Česká televize oslovila, se shodují, že vánoční jedle zdraží. René Calta z plantáže v Příšově uvádí, že z jedlí nejvyšší jakostní třídy uschlo 30 až 50 procent. Podle Jakuba Vachty z plantáže Vachta & Janeček se rezavé větve vyskytují nejvíce na čerstvě vysazených stromcích. Ty totiž ještě nemají dost hluboké kořeny, aby se dostaly do spodní vrstvy půdy. Ztráty Vachta odhaduje na deset až dvacet procent a podle něj je to rok od roku horší.
Podle Calty nejvíc utrpěly stromky nejvyšší jakosti. „Uschlo jich třicet až padesát procent, takže nabídka těch nejkvalitnějších jedlí – takzvaných jedniček – bude letos podstatně menší,“ komentoval Calta škodu, kterou způsobily letošní vysoké teploty a sucho v Příšově na Plzeňsku.
Sucho se nejvíc projevilo na jedlích obrovských, sdělila také Jana Fojtíková z Vánoční plantáže Šlovice. Kavkazské jedle letos kvůli suchu rostly pomaleji, i na nich se ale podle Fojtíkové objevuje rezavé jehličí. „Letošní nabídka je o něco užší a ceny jsme zvýšili o pár procent,“ dodala. Borovice černé podle ní „vypadají opravdu krásně“, i když měly jen minimální přírůstky.
Mladé jedle nedosáhnou na vodu
Potíže potvrzuje i Jakub Vachta, který působí v jižních Čechách. Rezavé jehličí mají podle něj i vzrostlé stromy, nejvíc rezavých jedlí je ale mezi nově zasazenými stromky.
„Mladý stromek si totiž nedokáže sáhnout do spodní vrstvy půdy pro vodu, protože nemá ještě dokonalý kořenový systém,“ vysvětlil Vachta proč podle něj mladé jedle poškozuje sucho nejvíc. U větších stromů za tím podle něj může být vyčerpaná půda nebo nemoci.
„Začínáme přecházet na drobné zavlažování, které by mělo eliminovat problém se suchem v letních měsících. Nahradíme tím tak aspoň trochu nedostatek srážek,“ uvedl Vachta. Letos uschlé stromky podle něj znovu dosadí.
Ceny porostou v celé Evropě
Podle Calty nedostatek vánočních jedlí v Česku nezávisí především na pěstitelích, ale na obchodnících, kteří je překupují. V Dánsku jedle podle něj meziročně podražily až o šest eur, takže zdražení na domácím trhu bude nevyhnutelné.
Vachta naopak očekává, že jedlí bude dostatek, protože výpadek české produkce dorovná dovoz. Kvůli suchu ale podle něj ceny určitě porostou.
Přitom podle Fojtíkové zájem o jedle nepolevuje: „Máme radost, že se k nám lidé vracejí a že k nám přicházejí i rodiny, které si u nás vybírají stromek poprvé.“ Zájemci si podle ní zamlouvají stromky už od října.