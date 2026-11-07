Češi mění plány na vánoční dovolenou. Výrazně vzrostl zájem o Hanoj


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Zájem Čechů o exotické dovolené přes Vánoce a Nový rok zůstává vysoký, mění se ale výběr destinací. Zatímco Blízký východ kvůli konfliktu ztrácí klienty, roste zájem o Vietnam, Thajsko nebo Zanzibar. Prodej letenek do Hanoje meziročně vzrostl o 47 procent.

Hlavní město Vietnamu Hanoj se dostalo mezi tři nejžádanější destinace společnosti Student Agency pro letošní zimní sezonu. Zájem o letenky do vietnamské metropole podle dat firmy meziročně vzrostl o 47 procent.

„Jedním z důvodů rostoucího zájmu může být nová přímá letecká linka z Prahy, jejíž provoz byl zahájen v říjnu 2026,“ vysvětlil mluvčí Student Agency Lukáš Kubát. Nejvíc letenek firma prodala do Bangkoku a na Phuket.

Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) patří mezi nejžádanější vzdálené exotické destinace pro Vánoce a Silvestra 2026/2027 Thajsko, Zanzibar, Dominikánská republika, Maledivy, Vietnam, Filipíny a Mexiko. Z bližších destinací Češi nejčastěji volí Egypt.

„Největší zájem je o týdenní pobyty, ale část klientů plánuje i delší dovolené, například v Egyptě,“ uvedla výkonná ředitelka AČCKA Kateřina Chaloupková.

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Přímé lety usnadňují cestu do exotiky

Kambodža a čínský ostrov Hainan patří mezi nové destinace, do kterých jsou z Prahy dostupné přímé charterové lety. Přímá spojení podle cestovních kanceláří podporují také zájem o vzdálenější místa.

„Těmto vzdálenějším destinacím výrazně pomáhá, že jsou dostupné přímými lety bez přestupů, takže se jejich vzdálenost z pohledu klientů vlastně zmenšuje,“ vysvětlil Petr Kostka z cestovní kanceláře EXIM Tours.

Podobný trend pozoruje také cestovní kancelář Fischer. Mezi žádané destinace jejích klientů patří Vietnam, Kambodža, Dominikánská republika nebo Zanzibar, uvedl její mluvčí Jan Bezděk.

Zimní letový řád Letiště Praha pro letošní sezonu zahrnuje celkem 145 destinací, o dvanáct více než loni.

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Zájem o část Blízkého východu klesá

Cestovní kanceláře zaznamenávají pokles zájmu o některé destinace Blízkého východu. Podle Kostky se meziročně snížil zájem o Spojené arabské emiráty a Omán o desítky procent. Cestovní kancelář EXIM Tours do těchto zemí zatím neobnovila charterové lety. Na vývoj může mít vliv také konflikt v regionu.

Pokles zájmu o některé země Blízkého východu se ale podle cestovních kanceláří nepromítá do celkové poptávky po exotických dovolených. Klienti místo nich volí jiné destinace. Zájem klesá také o Kubu, jejíž nabídku ovlivňuje nepříznivá ekonomická situace v zemi.

Podle Kostky zároveň meziročně o jednotky procent roste průměrná cena zájezdů.

  1. Thajsko
  2. Zanzibar
  3. Dominikánská republika
  4. Maledivy
  5. Vietnam
  6. Filipíny
  7. Mexiko

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