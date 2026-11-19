Ředitelem nového Úřadu rozvoje území se od ledna stane dosavadní ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu Martin Kozák. Rozhodla o tom vláda. Naopak se nezabývala případným prodloužením regulace cen pohonných hmot i po konci listopadu, neboť na jednání nebyla ministryně financí. Počet úřednických míst bude příští rok o 4362 nižší než před pěti lety, řekl po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). Ministři by podle něj měli redukci úřadů věnovat ještě větší pozornost.
Premiér dále jmenoval komisi, která povede pohovory s kandidáty na předsedu antimonopolního úřadu. Přihlásilo se šestnáct uchazečů, upřesnil středeční informace.
Ministři schválili i strategii národního antibiotického programu. Nesprávné používání antibiotik stojí systém veřejného zdravotního pojištění v Česku podle odhadů nejméně miliardu korun ročně.