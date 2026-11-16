Mlsna se přihlásí do výběrového řízení na šéfa ÚOHS na další období

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku. Podá také trestní oznámení kvůli úniku informací. Mlsna minulý týden řekl, že bezpečnostní prověrka není podmínkou výkonu funkce předsedy ÚOHS.
„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna. Přihlášky je možné podávat do středy 18. listopadu. Výběrové řízení úřad vlády oznámil před týdnem.