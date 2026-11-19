Senát má ve čtvrtek první schůzi v povolebním složení. Senátoři si na ní zvolí vedení horní parlamentní komory a rozřadí se do výborů a komisí. V čele Senátu pravděpodobně zůstane Miloš Vystrčil (ODS), místopředsedy nejspíš zůstanou Jiří Drahoš (za STAN), Jiří Oberfalzer (ODS) a Ladislav Václavec (ANO). Nováčkem ve vedení se má stát předseda KDU-ČSL a jihomoravský hejtman Jan Grolich.
Před volbou vedení horní komory nejprve složí ústavou předepsaný slib 26 senátorek a senátorů, kteří byli podobně jako Grolich letos zvoleni nově či opakovaně. Doplní tak 54 dosavadních senátorů, jichž se letošní volby netýkaly.
Senát však zůstane s osmdesáti členy nekompletní. Nejvyšší správní soud totiž ve středu zrušil výsledek senátních voleb na Žďársku včetně opětovného zvolení Josefa Klementa (KDU-ČSL) kvůli chybám některých tamních volebních komisí a nařídil hlasování opakovat. V čele senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých tak nově stane senátorka Eva Rajchmanová. Dosavadní předseda Klement totiž nyní klub vést nemůže.
Horní komoru ve čtvrtek čeká také volba předsedů výborů a komisí. Nově mají vzniknout komise pro bezpečný a odolný stát, která nahradí podvýbor pro vnitřní bezpečnost a integrovaný záchranný systém, a komise pro lidskoprávní agendu. První z těchto komisí má vést někdejší policejní prezident Martin Červíček (ODS), druhou dosavadní předseda školského výboru Jiří Růžička (za TOP 09). Celkový počet výborů se ovšem zřejmě nezmění.
Ve složení Senátu došlo jen k drobným změnám, připomněl politolog
„Senát dlouhodobě funguje jako komora, řekl bych, klidnější, vnitřně konsolidovanější než Poslanecká sněmovna, kde se odehrává hlavní politický konflikt v České republice,“ popsal politolog Ladislav Cabada, který poznamenal, že v horní komoře po letošních volbách v zásadě nedošlo ke změně poměru sil. „Jsou tam skutečně nějaké drobounké změny v řádu jednotek,“ dodal.
Jedním z nováčků v horní komoře je zmíněný Grolich. Sám předseda lidovců hovořil o tom, že je potřeba, aby se z regionálního politika stal celorepublikově známým. „Přechod nikdy není jednoduchý. Je to dáno řadou faktorů, je potřeba se nějakým způsobem zorientovat. Mimochodem je to hodně o komunikaci s médii a o tom, jakým způsobem si třeba získávat čas v médiích. Samozřejmě z pozice jednoho ze zástupců předsedy Senátu by pravděpodobně měl dveře do různých diskusí, debat a podobně (…) daleko otevřenější,“ míní Cabada.