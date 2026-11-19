Čína, Spojené státy a Rusko vydaly společné prohlášení nazvané Mírová deklarace. Stalo se tak po jednání lídrů Si Ťin-pchinga, Donalda Trumpa a Vladimira Putina v čínském Šen-čenu. V dokumentu se uvádí, že trojice zemí chce vést dialog o snížení jaderného nebezpečí a že plánuje zvýšit produkci a dodávky ropných produktů. Prohlášení mimo jiné kritizuje Mezinárodní trestní soud.
Podle znění dokumentu, které vydal Kreml, si prezidenti vyměnili názory na současnou mezinárodní situaci a vyjádřili „závazek udržet strategickou stabilitu a mezinárodní bezpečnost“. Prohlášení ale nezmiňuje přímo ani ruskou válku na Ukrajině, ani americkou válku s Íránem.
„Tři země se zapojí do dialogu o snížení jaderného rizika a prevenci jaderné proliferace,“ stojí dále v prohlášení. Podle textu si Trump, Si a Putin uvědomují, že jaderná válka by neměla vítěze.
USA, Čína a Rusko rovněž zdůraznily „význam stabilních energetických dodávek“. „Trojice států plánuje zvýšit produkci a dodávky rafinovaných ropných produktů,“ stojí v deklaraci.
Trump, Si a Putin také uvedli, že Mezinárodní trestní soud a další obdobné instituce „by neměly zneužívat své pravomoci“. ICC mimo jiné vydal zatykač na Putina v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. USA, Rusko i Čína patří k zemím, které Mezinárodní trestní soud neuznávají.
Jaderných zbraní bychom se měli zcela zbavit, řekl Si Trumpovi a Putinovi
Si před začátkem jejich společného setkání podle agentury Reuters prohlásil, že rozhovory budou průlomové. „Jako větší světové mocnosti a stálí členové Rady bezpečnosti OSN by naše země měly jít příkladem, spolupracovat na řešení globálních výzev, společně chránit světový mír a stabilitu,“ řekl. Zároveň varoval před globálním chaosem, pokud větší země budou mezi sebou bojovat. Si by chtěl dosáhnout podle agentury Nová Čína „světa zbaveného jaderných zbraní“.
USA, Čína a Rusko mají speciální zodpovědnost za otevřený a produktivní dialog, který se týká celé planety, řekl na úvod schůzky Trump. Podle něj by cílem jednání mělo být vytvoření bezpečnější planety. Trump vyzval k potírání „jaderné proliferace“, tedy šíření jaderných zbraní či souvisejících materiálů nebo technologií, jak to podle něj Američané dělají v Íránu, proti kterému vedou válku.
Podle Putina Moskva, Washington a Peking mohou významně přispět ke globální stabilitě, pokud budou konstruktivně spolupracovat. „Naše země mají mnohé společné zájmy na řešení regionálních konfliktů, včetně samozřejmě konfliktu na Ukrajině,“ prohlásil Putin, za jehož vedení Rusko v roce 2022 provedlo otevřenou invazi na Ukrajinu. Šéf Kremlu vyzval ke spolupráci založené na vzájemném respektu, rovném postavení a vyvažování zájmů.
Třístranné jednání začalo se zpožděním. Podle médií Trump a Si po konci svého bilaterálního setkání měli ještě pozdní oběd. Poté se k nim připojil Putin. Šéf Bílého domu měl předtím také schůzku s ruským vládcem.
Čínsko-americko-ruská vrcholná schůzka v Šen-čenu, která se konala na okraji summitu Asijsko-pacifického společenství (APEC), podle médií trvala zhruba hodinu a půl. Krátce po ní Trump podle zveřejněných fotografií nastoupil do amerického prezidentského speciálu Air Force One.