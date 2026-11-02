„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

Pařížské náměstí Republiky (Place de la République) se od 17. října jen obtížně vrací k běžnému životu. Zatímco se na čtvrtek chystají další protesty, jeden z místních optiků upozorňuje, že pověst této čtvrti zůstává poškozená.
Podobně jako v centrech mnohých francouzských měst si i obchodníci v okolí pařížského náměstí Republiky stěžují na úbytek zákazníků. Kvůli zákazům nočního vycházení, sobotnímu uzavírání stanic metra z bezpečnostních důvodů a záběrům střetů, které obletěly svět, je situace natolik napjatá, že někteří obchodníci raději nechávají své provozovny zavřené po celý víkend. Nyní se navíc musí připravit na další protest plánovaný na tento čtvrtek.
Optik Florian Cohen uklízí svou téměř prázdnou prodejnu. Od 17. října každý víkend raději schovává část zboží do bezpečí. „Odnáším ho do kanceláře o patro výš a každé ráno ho zase vracím do obchodu,“ popisuje. „Nevím, jak dlouho to ještě potrvá, ale je to opravdu vyčerpávající,“ sdělil.
„Rozhodl jsem se mít každou sobotu zavřeno“
Jeho obchod se sice nestal terčem útoků, nechce však nic riskovat. „Rozhodl jsem se mít každou sobotu zavřeno. Už mám těch protestů dost, další nechci,“ svěřil se. Aby alespoň částečně vyrovnal ušlé tržby, začal otevírat v neděli odpoledne. Ani to však podle něj nestačí, aby se zákazníci vrátili.
Někteří mu dokonce telefonují, aby se ujistili, že jeho obchod stále funguje. „Každý den mi volá tři až pět lidí. Stejně jako všichni ostatní viděli v televizi záběry poničených obchodů a ulic, a tak mají strach. Říkají si, že náměstí Republiky se raději vyhnou,“ popisuje.
Spolu s dalšími místními obchodníky proto vyzval radnici metropole, aby spustila rozsáhlou informační kampaň. Ta by měla zákazníky ujistit, že se do čtvrti mohou bez obav vrátit a nakupovat zde i o víkendech. Cohen odhaduje, že od začátku protestů mu tržby klesly o 30 až 40 procent.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 2. listopadu 2026 12:55 (SEČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.