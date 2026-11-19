Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) trpí v České republice přibližně 600 tisíc lidí a řada z nich o svém onemocnění dosud neví. Na několika místech v Česku se proto 19. a 20. listopadu uskuteční akce Den pro zdravé plíce, která upozorňuje na důležitost prevence a včasného odhalení plicních onemocnění. Zájemci budou moci absolvovat bezplatné spirometrické vyšetření a získat odborné informace o prevenci.
Akce zaměřené na zdraví plic se nekonají jen v souvislosti s blížícím se chřipkovým obdobím. Lékaři chtějí upozornit zejména na to, že plicní onemocnění se mohou rozvíjet nenápadně. Kašel, zadýchávání nebo sníženou fyzickou výkonnost lidé často přisuzují věku či únavě. Včasné vyšetření přitom může pomoci odhalit zdravotní potíže a umožnit zahájení odpovídající léčby
Do akce Den pro zdravé plíce se pravidelně zapojuje také Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde budou moci zájemci podstoupit bezplatné spirometrické vyšetření a získat odborné informace o prevenci a včasném záchytu chronických respiračních onemocnění. Spirometrie pomáhá odhalit poruchy funkce plic často ještě předtím, než se projeví výraznější zdravotní obtíže.
Chronická obstrukční plicní nemoc je pomalu postupující onemocnění plic, při kterém se trvale zúží dýchací cesty. Nevzniká ze dne na den, ale v průběhu několika (i mnoha) let a může vést k vážným zdravotním následkům. CHOPN je možné léčit, bohužel však obvykle není možné zcela zvrátit všechna poškození a dosáhnout úplného uzdravení.
Pro CHOPN jsou charakteristické obtíže jako úporný kašel, vykašlávání hlenů a dušnost. Obtíže nastupují pomalu, zpočátku je dušnost často patrná pouze při námaze. Na CHOPN mohou poukazovat také některé charakteristické zvuky při dýchání (například pískání nebo hučení), dále časté nachlazení nebo chřipkové infekce.
Zdroj: Národní zdravotnický informační portál
Význam preventivních vyšetření
S chronickou obstrukční plicní nemocí se podle přednosty Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimíra Koblížka léčí asi 260 tisíc lidí. Skutečný počet nemocných je však podle něj více než dvojnásobný.
Význam podobných preventivních vyšetření tak dokládají také výsledky předchozích ročníků. „V minulém roce využilo možnosti bezplatného vyšetření bezmála sedmdesát zájemců. U jedenácti z nich lékaři zjistili sníženou průchodnost průdušek s podezřením na průduškové astma nebo CHOPN, dalších devatenáct osob mělo sníženou vitální kapacitu plic. Naopak více jak polovina návštěvníků si ověřila bezproblémovou funkci svých plic,“ uvedla FN Hradec Králové na webových stránkách.
Vyšetření je určeno široké veřejnosti, zejména kuřákům, bývalým kuřákům a lidem, které trápí chronický kašel nebo zadýchávání při běžných činnostech. Využít ho mohou také ti, kteří si chtějí pouze ověřit stav svých plic. Účast na akci je zdarma a není nutné se předem objednávat.
19. listopadu 2026
- Fakultní nemocnice Olomouc (8:00–14:00)
- Fakultní nemocnice Brno (9:00–12:00)
- Fakultní nemocnice Hradec Králové (9:00–12:00)
20. listopadu 2026
- Masarykův onkologický ústav, Brno (7:30–11:30 a 12:30–14:30)
Zdroj: ČOPN
„Přiveďte své rodiče, babičku, dědečka nebo jiné blízké. Věnujte společně chvíli zdraví svých plic,“ vyzval Masarykův onkologický ústav. Připomněl také, že prevence má smysl v každém věku a včasná návštěva odborníka může být důležitým krokem k lepší péči o zdraví. K vyšetření zve veřejnost také Fakultní nemocnice Olomouc a FN Brno.
Screening rakoviny plic
K včasnému odhalení plicních onemocnění přispívá také screening rakoviny plic. Do programu nyní lékaři zvou současné i bývalé kuřáky ve věku 55 až 74 let. Na potřebné vyšetření počítačovým tomografem ale dorazilo jen 26 tisíc lidí, tedy zhruba 37 procent. Pozitivní výsledek měla asi tři procenta, dalších šest s neurčitým výsledkem lékaři dál sledují.
Od roku 2022 fungovalo testování v pilotním programu, od příštího roku bude zařazeno k testování na rakovinu prsu, tlustého střeva a konečníku či děložního hrdla mezi národní screeningové programy. Do screeningu budou moci vstoupit lidé mezi 50 až 79 lety. Rozšíří se také spektrum lékařů, kteří budou moci potenciálně nemocného na vyšetření odeslat.